Stand: 09.03.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Geltinger Bucht: Grundschulen Steinbergkirche und Kieholm werden schließen

Zwei Grundschulen im Kreis Schleswig-Flensburg müssen schließen: Die Standorte Steinbergkirche und Kieholm werden in den kommenden Jahren aufgegeben. Dafür werden neue Gebäude für die Grundschulen in Sterup und Gelting gebaut, sodass diese dann zweizügig sein können. Das hat der Amtsausschuss Geltinger Bucht am Mittwochabend entschieden. Der Beschluss fiel mehrheitlich mit 27 zu 22 Stimmen. Es gab acht Enthaltungen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass die Kosten deutlich höher wären, wenn alle vier Schulen erhalten blieben. Bis die Neubauten stehen, dauere es aber noch mehrere Jahre, sagte Amtsvorsteher Thomas Johannsen. In Kieholm und Steinbergkirche laufe der Betrieb zunächst noch weiter, so Johannsen. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz

Am Mittwoch hat der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Wolfgang Buschmann (parteilos), mehrere Fahrzeuge des Katastrophenschutzes übergeben. Die Fahrzeuge gingen an den DRK Kreisverband Schleswig-Flensburg, die Johanniter Unfallhilfe und den Löschzug-Gefahrgut des Kreises. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von rund einer Million Euro. Unter den Fahrzeugen sind zwei Krankentransportwagen, ein Gerätewagen für die Logistik und Versorgung und ein Gerätewagen Gefahrgut. Der Kreis hat von den Kosten rund 300.000 Euro übernommen. Das Land rund 700.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Glasaale werden ausgesetzt

In Flensburg, Kappeln und Schleswig (alle Kreis Schleswig-Flensburg) werden am Donnerstag wieder Glasaale ausgesetzt. Insgesamt werden 224 Kilogramm in neun verschiedenen Gewässern in Schleswig-Holstein. ausgesetzt. Das entspricht rund 700.000 jungen Aalen, heißt es beim Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume. Diese Mengen seien ein wichtiger Baustein um den Aal als heimische Fischart zu erhalten und ein wichtiger Teil der Bioversität, so der Förderverein weiter. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.03.2023 | 08:30 Uhr