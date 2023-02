Stand: 21.02.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Reaktionen auf das Grenz-Gutachten aus Dänemark

Eine am Montag vorgestellte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze nicht mit dem EU-Recht vereinbar sind. Der dänische Justizminister Peter Hummelgard Thomsen (Venstre) will nun die anstehende Verlängerung der Grenzkontrollen neu bewerten. Dies teilte das Ministerium gegenüber NDR Schleswig-Holstein mit. Der dänischen Regierung sei es wichtig, dass die Kontrollen keine unnötigen Unannehmlichkeiten bereiten, so das Ministerium weiter. Man prüfe flexiblere Regelungen für Berufspendler. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Erfolg für die Deutsche Umwelthilfe im Dieselskandal-Prozess

Das Verwaltungsgericht in Schleswig urteilte am Montag, dass mehrere Typgenehmigungen für VW-Modelle unzulässig sind. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe gegen das Kraftfahrtbundesamt. Bei der Klage geht es um die Frage, ob die betroffenen Autos bei bestimmten Temperaturen Abgasreinigung reduzieren und aussetzen dürfen. Der Rechtsstreit wird wahrscheinlich in die nächste Instanz gehen. Zuvor hatten die Schleswiger Richter den Europäischen Gerichtshof um Rat gefragt und sind diesem gefolgt: Die verminderte Abgasreinigung ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn ein Motorschaden droht. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Biikebrennen in Schleswig-Holstein

An vielen Orten finden an der Westküste am Dienstag das tradionelle Biikebrennen statt. Neben Wyk, Amrum, Sylt und Sankt Peter Ording (alle Kreis Nordfriesland) wird es unter anderem auch in Hattstedt, auf Pellworm, Leck (alle Kreis Nordfriesland) und vielen weiteren Orten Biikebrennen, geben. Wenn es dunkel wird, werden die Haufen entzündet. In Husum am Dockkoog und Galmsbüll (beide Kreis Nordfriesland) sind die Reisighaufen bereits vergangene Woche und Montag Nacht illegal angezündet worden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

