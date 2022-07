Stand: 25.07.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

A7: Stundenlange Sperrung in Richtung Flensburg

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe sind laut Polizei gegen Mitternacht zwei Autos zusammen gestoßen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Autobahn in diesem Bereich bis um kurz nach fünf Uhr früh gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Föhr: Sicherheitsdienst sorgt für ruhiges Wochenende in Wyk

Zuviel Lärm und zu viel Müll am Strand und auf der Promenade in Wyk (Kreis Nordfriesland) auf Föhr: Deshalb ist jetzt ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz. Das vergangene Wochenende ist nach Angaben einer Sprecherin der Föhr Tourismus GmbH ruhig verlaufen. Zwar seien wegen der Konzerte am Hafen viele Menschen am Strand und auf der Promenade unterwegs gewesen, darunter viele Jugendliche. Der Sicherheitsdienst habe aber das Gespräch mit den Feiernden gesucht, die daraufhin ihren Müll selbst entsorgt hätten, so die Sprecherin. Hintergrund des Einsatzes: In der letzten Saison hatte es zunehmend Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm und Müll gegeben. Aus diesem Grund hatten sich unter anderem die Föhr Tourismus GmbH, die Stadt Wyk und die Reederei mit der Polizei ausgetauscht und den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Föhr: Südstrand Open Air startet am Mittwoch

Von Mittwoch bis Samstag wird es musikalisch beim Südstrand Open Air in Wyk. Mit dabei sind unter anderem Glasperlenspiel, Culcha Kandela, Stefanie Heinzmann und Kamrad. Nach jedem Konzertabend gibt es ein Katamaran, der die Gäste am Abend nach Konzertende wieder ganz entspannt nach Dagebüll fährt. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

