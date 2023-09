Stand: 26.09.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ratzeburg: Zustand der geretteten Frau aus Domsee weiter kritisch

Der Zustand der am Sonntag aus dem Ratzeburger Domsee (Kreis Herzogtum Lauenburg) geretteten Frau ist weiter kritisch. Die 54-Jährige war bei Dunkelheit schwimmen gegangen. Laut Polizei hörten Anwohner Hilferufe und alarmierten die Rettungskräfte. Zwei Kajakfahrer konnten die Frau bergen, anschließend kümmerte sich die DLRG. Die Ratzeburgerin musste reanimiert werden, danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Warum die Frau in Not geriet, ist laut Polizei noch unklar. Sie gilt als eine erfahrene Schwimmerin, die sich in dem Gewässer auskennt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Bahnübergänge in Lübeck gesperrt

Die Bahnübergänge Moorkaten sowie Niederbüssauer Weg in Lübeck bleiben voraussichtlich bis Ende Oktober gesperrt - und damit länger als geplant. Grund ist nach Angaben der Stadt Lübeck der Neubau der Bahnstation Lübeck-Moisling. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Die Hauptquerung am Bahnübergang Niendorfer Hauptstraße ist seit Montag wieder in Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Dom-Schleife reist nach Israel

Die rote Geburtstags-Schleife des Doms zu Lübeck reist weiter nach Israel. Kletterer bauen sie am Dienstag ab. Sie ist acht Meter breit und zusammen mit der Banderole 100 Kilogramm schwer. Die Schleife ist vor drei Monaten zum 850. Geburtstag des Doms angebracht worden. Jetzt wird sie weiter zur Erlöserkirche nach Jerusalem gebracht. Das hat der evangelische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mitgeteilt. Die Idee, die Schleife nach Israel zu bringen, entstand laut Kirchenkreis am Rande der Dom-Geburtstagsfeierlichkeiten. Die Erlöserkirche in der Altstadt Jerusalems feiert Ende Oktober ihr 125-jähriges Jubiläum. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Travemünde: Delfin Delle ist wieder weg

Delfin Delle hat Travemünde wieder verlassen und ist offenbar nach Warnemünde geschwommen. Laut Experten ist er dort wieder aufgetaucht. Der Meeressäuger hat bereits zum zweiten Mal den Standort gewechselt. Zuerst wurde Delle im März in Travemünde gesichtet und ist dann nach Neustadt und Warnemünde weitergezogen. In Travemünde tauchte der Delfin dann zuletzt wieder Mitte September auf. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2023 | 08:30 Uhr