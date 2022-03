Studio Lübeck

In Schleswig-Holsteins Kulturmetropole, der Hansestadt Lübeck, hat der NDR in den historischen Media Docks sein Regionalstudio für den Kreis Ostholstein, den Kreis Herzogtum Lauenburg und die kreisfreie Stadt Lübeck.

Im Dezember 1982 in einem Studio auf dem Koberg offiziell eröffnet, zog das Team 2008 auf die Lübecker Wallhalbinsel. Direkt an der Trave, mit Blick auf die Altstadtinsel, sind die Reporterinnen und Reporter nah dran am Geschehen in der Hansestadt und zugleich schnell in der Region unterwegs. Mehr als 3.000 Radiobeiträge, mehr als 1.000 Fernsehberichte und unzählige Onlinebeiträge entstehen hier pro Jahr, mit modernster multimedialer Technik, jederzeit live-fähig für alle Programme. Auch bei Sturm, Stromausfall oder Hochwasser an Elbe und Trave - das Team ist engagiert im Einsatz.

Regionales - von Puttgarden bis Lauenburg

Lübeck ist eine vielfältige Kultur- und Wirtschaftsregion, hier leben gut 600.000 Menschen, die täglich mit Nachrichten und Geschichten aus ihrer Region versorgt werden. Die feste Fehmarnbelt-Querung, der Lübecker Hafen, der Tourismus-Hotspot Lübecker Bucht und die Landwirtschaft im Lauenburgischen, das AKW Krümmel, der Elbe-Lübeck-Kanal und das Biosphärenreservat Schaalsee, drei Hochschulen und die Medizintechnik in Lübeck - all dies bietet spannende, kleine oder große Geschichten für die NDR und ARD Programme. Und auch Politiker sind gerne zu Gast, mit Staatsbesuchen aus aller Welt, G7 Außenministertreffen, bundespräsidialem Besuch oder Parteitagen.

Ein großer Schwerpunkt ist die Kultur: drei Nobelpreisträger - Thomas Mann, Willy Brandt und Günter Grass - haben hier ihre Spuren hinterlassen. Das Schleswig-Holstein Musik Festival, die Eutiner Festspiele, die Nordischen Filmtage Lübeck, der Kultursommer am Kanal, die vielfältige Theaterlandschaft und die vielen Museen in Eutin, Cismar, Ratzeburg, Geesthacht und Lübeck sind für das Team ein einzigartiges Füllhorn für Kulturberichte.

Das Team in Lübeck

In Lübeck und der Region sind täglich 14 freie Reporterinnen und Reporter unterwegs. Sie arbeiten eng mit den Redakteurinnen und Redakteuren zusammen, ebenso mit dem Kamerateam und einem Cutter. Unterstützung gibt es von der Redaktionassistenz. Außerdem werden hier Programmvolontärinnen und -volontäre des NDR ausgebildet. Das Team Lübeck, crossmedial und engagiert rund um die Uhr im Einsatz, aus der Region, für die Region, mit journalistischer und regionaler Kompetenz.

