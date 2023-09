Stand: 25.09.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Grüne bekennen sich zur Bäderbahn

Nachdem Anfang September ein endgültiges Aus für die Bäderbahn beschlossen wurde, haben sich die Grünen Schleswig-Holstein Kritik über die Entscheidung, die Bäderbahn stillzulegen, geäußert. Für die Region sei die Bäderbahn ein elementares Instrument für nachhaltigen Tourismus, und für die pendelnde Bevölkerung ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge, erklärte die Landtagsabgeordnete der Grünen Nelly Waldeck im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Es gäbe genug Fahrgastinteresse, um die Strecke und die Neubaustrecke mit Nahverkehr zu bedienen und daher keine Notwendigkeit für die Stilllegung, so Waldeck weiter. Laut Waldeck wolle man alle Möglichkeiten zur Reaktivierung der Strecke noch einmal prüfen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

Windkraftausbau: Verkehrsbehinderungen im Kreis Herzogtum Lauenburg

Aufgrund der Anlieferung von Bauteilen für die Windkraftanlagen in Hamwarde im Kreis Herzogtum Lauenburg ist mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen zu rechnen. Die B404 wird vorübergehend gesperrt, zeitweise auch die B5 oder die Landesstraße 205. Der Transport findet in den kommenden Nächten bis einschließlich Sonnabend, jeweils in der Zeit von 22 bis 3 Uhr statt. Geplant sind Durchfahrtszeiten von einer halben bis zur einer Stunde. Die Pläne können sich jedoch noch kurzfristig verschieben. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

Historischer Brief aus Lübeck für 230.000 Euro verkauft

Bei einer Briefmarken-Auktion im hessischen Wiesbaden ist ein historischer Brief aus Lübeck für 230.000 Euro verkauft worden. Bei dem Brief handelt es sich um eine Rarität aus dem 19. Jahrhundert mit Vier-Schilling-Marken. Diese Lübecker Erstausgabe-Marken waren auf einen Brief geklebt, der 1861 mit der Eisenbahn von Lübeck über Riga nach Estland verschickt wurde. Insgesamt wurden bei der Auktion 340 historische Briefe und Marken aus einer umfassenden Sammlung des Tengelmann-Chefs Haub versteigert. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

