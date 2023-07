Stand: 19.07.2023 11:21 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Programm der Travemünder Woche vorgestellt

"Welt ahoi" - heißt in diesem Jahr das Motto der Travemünder Woche: Am Freitag geht sie los. Neben dem Segelsportevent wird es auch ein großes Volksfest geben. Am Dienstag hat der Veranstalter Details zum Programm bekannt gegeben. Die Polizei hofft auf eine friedliche "TraWo". Um das zu gewährleisten werden laut Polizei in den Zügen von und nach Travemünde sowie auf dem Veranstaltungsgelände überall Beamte unterwegs sein. Das Fest findet vom 21. bis 30. Juli 2023 statt. Eine halbe Million Besucher werden erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Tickets für die Musik- und Kongresshalle werden teurer

Tickets für Veranstaltungen in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) werden durchschnittlich zehn Prozent teurer. Der Grund dafür sind gestiegene Kosten für Künstlerinnen und Künstler, Mitarbeitende und die gestiegenen Energiepreise. Gleichzeitig fällt die Bilanz für das vergangene Jahr nach Angaben der Geschäftsführung besser aus als erwartet. Die Einnahmen lagen bei 3,8 Millionen Euro. Die Ausgaben bei 4,6 Millionen Euro. Das Defizit von 810.000 Euro muss die Stadt Lübeck ausgleichen. Das sind 400.000 Euro weniger als gedacht. MuK-Chefin Ilona Jarabek sagte über die Zukunft der MuK: "Wir sind auf einem absoluten Aufwärtstrend. Es zeigt sich, dass die Menschen wieder zusammenkommen wollen egal ob Konzert oder Kongress. Wir haben zwar noch nicht das Niveau von Vor-Corona erreicht, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg." | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Vermisste Frau in Malente gefunden

In Malente (Kreis Ostholstein) ist eine vermisste Frau am Dienstag lebend gefunden worden. Die 87-Jährige war am Montag aus einer Klinik verschwunden. Polizei und Feuerwehr hatten mit Spürhunden nach der Seniorin gesucht und sie am Ende in einem nahegelegenen Waldstück entdeckt. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2023 | 08:30 Uhr