Neustadt: Mann zeigt Zivilcourage und wird schwer verletzt Stand: 19.07.2023 18:21 Uhr Ein 35-jähriger Mann wollte Mittwochnacht im Bereich des Hafen in Neustadt in Holstein einer jungen Frau helfen, die von einem Unbekannten angegriffen worden war. Dabei wurde er mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Die 23-jährige Neustädterin war nachts mit einem Ersatzbus von Lübeck nach Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) unterwegs. Laut Polizei saßen zwei Männer mit der Frau im Bus, die sich während der Fahrt unauffällig verhielten. Nachdem die junge Frau um 00:30 Uhr ausstieg und am Übergang der Werftstraße zur Bahnhofstraße in Richtung Hafen ging, wurde sie dort von einem Mann von hinten an den Schultern gepackt. Die junge Frau drehte sich nach Polizeiangaben um und schrie - der Täter ließ anschließend von ihr ab.

Täter flüchtet vom Tatort

Das 35-jährige Opfer hatte den Vorfall beobachtet und wollte anschließend den Mann zur Rede stellen. Der Unbekannte griff den Zeugen nach Angaben der Polizei dann mit einer Stichwaffe am Oberkörper an. Der 35-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, der Täter konnte flüchten.

Wer saß im Bus nach Neustadt?

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter und auch der Verletzte zuvor mit der 23-Jährigen in dem Ersatzbus waren. Deswegen bitten die Beamten darum, dass sich alle Personen, die im Bus gesessen haben, der um 23:12 Uhr den ZOB in Lübeck verlassen und um 00:27 Uhr den Bahnhof in Neustadt in Holstein erreicht hat, bei der Kripo in Neustadt melden sollen. Der Tatverdächtige wird demnach so beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, 25 bis 35 Jahre alt, dunkle Haare, Bart, südländischer Typ. Wer weitere Hinweise auf den Mann geben kann, soll sich ebenfalls dringend bei der Polizei melden.

