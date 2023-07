Stand: 17.07.2023 10:19 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Brände in Ostholstein und auf der Insel Fehmarn

Am Sonnabend kam es im Kreis Ostholstein zu mehreren Flächenbränden. Zwischen 13 und 14 Uhr am Sonnabend wurden pro Feuer bis zu acht Wehren gerufen, um die Flammen zu löschen. Insgesamt mussten 70 Feuerwehrfahrzeuge ausrücken, bis gegen 16.30 Uhr die Feuer gelöscht waren. Die Ursache der Feuer ist noch unklar. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Außerdem hat es am Sonntag in der ehemaligen Ferienanlage Meeschendorf auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) gebrannt. Rund 60 Einsatzkräfte waren fort für die Bekämpfung des Brandes im Einsatz. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Erste Erkenntnisse zum Wrack in der Trave

Die ersten Funde des in der Trave gefundenen Wracks wurden inzwischen der Öffentlichkeit präsentiert und lüften einige Geheimnisse. Demnach hatte der Frachtsegler mindestens zwei Masten. Wie die Stadt Lübeck mitteilte, hätten die Taucher bislang zwei Masthalterungen, sogenannte Mastschuhe gefunden. Möglicherweise habe es noch einen Dritten gegeben. Dies lasse sich aufgrund des angebrochenen Vorderteils des Schiffes bislang jedoch nicht verifizieren. Des Weiteren sei bei der Freilegung des Wracks auch ein dritter Anker geborgen worden. Dieser sei auf der Höhe des Ankerstücks in zwei Teile zerbrochen, ansonsten aber in gutem Zustand. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Lübecker Forscherin überraschend verstorben

Die renommierte Forscherin an der Lübecker Universität, Prof. Jeanette Erdmann, ist überraschend gestorben. Das teilte die Uni mit. Erdmann wurde 57 Jahre alt. Durch die Forschung zu Herzinfarkt-Genen wurde sie international bekannt. Erst im Mai konnte sie das zehnjährige Bestehen ihres Uni-Instituts feiern. Vor gut einer Woche kam sie nach einem Sturz in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

