Travemünder Woche 2023: Das erwartet Sie Stand: 21.07.2023 18:00 Uhr Die Travemünder Woche findet vom 21. bis zum 30. Juli 2023 statt. Eine halbe Million Besucher werden erwartet.

von Antje Kasemeyer

Ole und Leevke sind überall zu finden: Die Meerjungfrau mit der langen Mähne und der Seebär mit dem wilden Bart. In ihren Haaren wiegen sich kleine gelbe Segelschiffchen. Ole und Leevke auf meerblauem Grund sind das neue Logo der Travemünder Woche (TW), die sich optisch neu präsentiert: auf den Priwallfähren, auf Linienbussen, auf Plakaten und sogar auf den neuen Kaffeepötten sind die beiden Leitfiguren zu sehen. Geworben wird in Hamburg, Rostock und Kiel sowie in den Orten entlang der Ostseeküste. Getreu dem neuen Motto: "Welt Ahoi!"

Riesenrad "White Wheel" an neuem Platz

Die Travemünder Woche (TW) stellt sich dieses Jahr neu auf. Für das neue Marketing ist nunmehr die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) zuständig, die die TW in das "Touristische Gesamtkonzept 2030" der Hansestadt Lübeck einbinden will. Der "Umbau" soll drei Jahre dauern und sieht schon in diesem Jahr viel Neues vor: Das Riesenrad wird nicht mehr an der Trelleborgallee platziert, sondern wird quasi als Flaggschiff am Strand in Richtung Nordermole stehen. Das "White Wheel" wird geschlossene Kabinen haben und mit weichem LED-Weißlicht beleuchtet sein, um den Schiffsverkehr nicht zu stören.

Der neue Promenadenrundlauf beginnt in der Harbour Lounge am kleinen Fährplatz, führt entlang der Travepromenade bis zum großen Fährplatz. Nach dem Übersetzen auf den Priwall geht es am Passathafen entlang, vorbei an der Viermastbark und dem Seglertreff bis zur neuen Beachclub Bühne. Dort wird es viel handgemachte Musik geben und auch das Classical Beat Festival findet hier statt.

Bus, Bahn und Fähre mit zusätzlichen Fahrten

Vom Priwall geht es zurück auf die Promenade - mit der kleinen Priwallfähre, die wie auch die Buslinien und Sonderzüge länger und in stärkerer Taktung Travemünde ansteuern. Am Wochenende sogar bis nachts um zwei Uhr.

Montag bis Freitag (21.7., 24.-7-28.7.): ab 13 Uhr Züge im Halbstundentakt von Lübeck Hbf nach Travemünde und zurück

(21.7., 24.-7-28.7.): ab 13 Uhr Züge im Halbstundentakt von Lübeck Hbf nach Travemünde und zurück Wochenende (22./23.7. und 29./30.7.): Ganztägig Züge im Halbstundentakt von Lübeck Hbf nach Travemünde

Das ist alles im 49-Euro-Ticket inklusive. Gut für die Umwelt und auch gut für die eigenen Nerven, die bei der Parkplatzsuche mangels Masse stark strapaziert werden könnten.

Nachhaltig will auch die TW sein. Die Veranstalter verzichten auf Printprodukte, setzen auf digitale Information und Mehrwegkonzepte. Eine vielfältige Auswahl an Musik und Kulinarik verspricht das Landprogramm, an der Strandpromenade wieder mit einem unverbauten Blick aufs Wasser, mit Weincarré, Kinderspielwiese, Strandclubs und der großen Festivalbühne.

Fischerdorf statt Bayerndorf - Matjes statt Weißwurscht

Dort wo all die Jahre Brotzeit mit Weizenbier verspeist worden ist, wo viele Besucher eines Volksfestes an der Küste leicht irritiert auf Lederhose, Dirndl und Schunkelmusik reagierten, gibt es nun ein maritimes Fischerdorf mit Fischbrötchen und so manchem Shanty. Auch das Segler-Village kehrt wieder an seinen Platz an der Regattastation zurück. Das Dorf ist wieder ein Treffpunkt für die Aktiven bei den Siegerehrungen und dort legen DJs auf. Der Tanzpalast für alle steht neu an der Vorderreihe wie auch die gläserne Hafengalerie für maritime Kunstinteressierte.

Der Segelsport bleibt traditionell hochklassig

Rund 1.400 Seglerinnen und Segler aus 30 Nationen mit einem Dutzend internationalen Meisterschaften, darunter vier Weltmeisterschaften, stellen das sportliche Rahmenprogramm. Traditionell hochklassig versichert der Lübecker Yacht-Club e.V. (LYC) als Veranstalter, dem im Vorfeld schon ein Stein vom Herzen fiel. Erstmals unterstützt das Land die Segelregatten mit 150.000 Euro aus dem Sportfördertopf, sodass die zugesagte Absicherung der Hansestadt für die Infrastruktur der Wettbewerbe von 450.000 Euro auf maximal 300.000 Euro sinken kann.

Rotspon-Regatta: Bürgermeister Lindenau gegen Ministerpräsident Günther

Mitte der Woche wird es erneut (politisch) traditionell: Der "Rotspon-Cup", der an die Anfänge der Travemünder Woche erinnert, bietet ein Showrennen zwischen Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und dem Herausforderer, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die beiden duellieren sich auf historischen 12er-Yachten in der Travemündung. Dort finden auch wieder die täglichen Trave-Races statt, direkt unter Land: Segeln zum Anfassen, von Seeleuten für "Sehleute".

Feuerwerk zum Abschluss am 30. Juli

Am Sonntag endet die Travemünder Woche ganz traditionell mit dem Abschlussfeuerwerk. Es beginnt um 22.45 Uhr an der Nordermole. Die Veranstalter versprechen ein "buntes Spektakel am Himmel über der Ostsee".

