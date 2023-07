Warum Brückenspringen in Flüsse und Bäche so gefährlich ist Stand: 19.07.2023 16:49 Uhr In Lübeck springen Kinder und Jugendliche laut Polizei immer wieder von Brücken in die Trave oder den Elbe-Lübeck-Kanal, um sich dabei für soziale Netzwerke zu filmen. Wie riskant das sein kann, haben am Mittwoch Polizei, Feuerwehr, THW und Bundeswehr mit einem Aktionstag gezeigt.

Wer von Brücken springt, kann damit sein Leben riskieren: Das wollten die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag in Lübeck an der Trave deutlich machen. Die Polizei wird nach eigener Aussage regelmäßig von besorgten Lübeckerinnen und Lübeckern angerufen, die davon berichten, dass junge Menschen aus großer Höhe ins Wasser springen. Es ist seit längerem ein Trend in den sozialen Medien: Junge Frauen und Männer, die quasi als Mutprobe von Brücken in Gewässer springen und sich dabei filmen lassen.

Doch genau solche Sprünge können richtig gefährlich werden, betont die Polizei. Um das zu demonstrieren, haben Taucher bei dem Aktionstag in Lübeck gefährliche Gegenstände aus der Trave geholt: Fahrräder, E-Roller, Einkaufswagen, Motorroller und Straßenschilder. Wer aus etwa acht Metern darauf springe, könne aufgespießt werden wie auf einem Schaschlik-Spieß, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Und seine Kollegin, Polizeisprecherin Claudia Struck, ergänzt: "Es ist einfach kreuzgefährlich, aus acht Metern Höhe in möglicherweise nur 3,50 Meter tiefes Wasser zu springen. Man spielt mit seinem Leben." Außerdem sei das Springen von öffentlichen Brücken auch offiziell verboten. Wer das trotzdem macht, muss mit einem Bußgeld von bis zu 200 Euro rechnen.

Die Polizei Lübeck weist außerdem darauf hin, dass durch das Springen in die Trave und den Elbe-Lübeck-Kanal nicht nur das eigene Leben gefährdet wird. Darüber hinaus würde auch die Sicherheit des Schiffsverkehrs, der durch die Ausflugsboote in der Trave und der Berufsschifffahrt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal regelmäßig stattfindet, gefährdet.

