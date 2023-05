Stand: 05.05.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Polizei in Neumünster warnt vor Betrugsmasche per Telefon

In Neumünster versuchen immer wieder Anrufer, die sich als Polizisten ausgeben, übers Telefon an Geld zu kommen. Meist werden dabei ältere Menschen zum Opfer. Bei den Schockanrufen gibt demnach ein falscher Polizeibeamter an, dass der Sohn oder die Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit Toten verursacht hat. Gegen eine Kautionszahlung würde eine Gefängnisstrafe verhindert werden können. Polizeisprecher Sönke Petersen stellte erneut klar: "Die Polizei oder auch Gerichte, Behörden, Banken, Staatsanwaltschaft - egal wer - würden niemals, wirklich niemals am Telefon von irgendjemanden verlangen, dass er eine Person oder irgendein Konto irgendwelches Geld überweist oder aushändigt. Das würde niemals hier in Deutschland passieren." Außerdem warnte Petersen davon in einem Gespräch über finanzielle Verhältnisse zu sprechen. Petersen rät am besten aufzulegen, beim Sohn oder der Tochter nochmal extra nachfragen und die richtige Polizei anrufen. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Gerüst an Holtenauer Hochbrücke in Kiel angebracht

An der beschädigten Holtenauer Hochbrücke in Kiel hängt ein neues, bewegliches Gerüst. Laut Landesbetrieb Straßenbau haben Kräne am Donnerstag zwei rund 30 Tonnen schwere Gerüstteile erfolgreich an der Brücke angebracht. Damit kann die Brücke jetzt weiter repariert werden. Das Gerüst dient als Arbeitsplattform und ist beweglich, damit sehr hohe Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal, trotz der Brückenarbeiten, weiterhin passieren können. Laut Stadt soll die Holtenauer Hochbrücke im Herbst für Autos wieder vollständig passierbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Preetz: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 21-Jährigen

Nachdem ein 21-jähriger in Preetz (Kreis Plön) am Dienstag von einer Personengruppe überfallen worden war, sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizei soll im Mühlenaupark gegen 19:40 Uhr eine Person aus einer Gruppe heraus, Pfefferspray in das Gesicht des 21-Jährigen gesprüht und anschließend das Smartphone des Opfers gestohlen haben. Der 21-Jährige ging zur Polizei und konnte die Täter nur vage beschreiben. Eine Person soll demnach rote Haare und einen roten Bart gehabt haben. Ein weiterer Täter soll korpulent, einen schwarzen Bart getragen und wenig Haare auf dem Kopf gehabt haben. Der dritte Täter war laut Polizei vermutlich blond. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2023 | 08:30 Uhr