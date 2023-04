Stand: 19.04.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wahlpanne im Kreis Plön

Nach Lübeck und Norderstedt gibt es nun auch eine Wahlpanne in Mielkendorf im Kreis Plön. Wie die Kieler Nachrichten berichten, hat das Amt Molfsee die fristgerecht eingereichten Wahlunterlagen des Einzelbewerbers André Börner übersehen. Er steht also nicht auf dem Wahlzettel. Im schlimmsten Fall muss die Kommunalwahl in Mielkendorf deshalb wiederholt werden.

Anklage gegen Räuber aus Neumünster

Die Staatsanwaltschaft erhebt vor dem Landgericht Kiel Anklage gegen einen 53-Jährigen wegen einer mutmaßlichen Raubserie in Neumünster. Er soll im vergangenen Jahre unter anderem vier ältere Menschen ausgeraubt haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er in die Wohnung seiner Opfer eingedrungen sein und sie zum Teil mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen haben, EC-Karten und PIN herauszugeben. Anschließend hat er demnach Geld vom Konto der Opfer abgehoben haben. Der Schaden für die Opfer liegt laut Staatsanwaltschaft bei insgesamt rund 5.000 Euro. Der mutmaßliche Täter gibt laut Staatsanwaltschaft an, aus einer finanziellen Notlage heraus gehandelt zu haben.

Neues Blockheizkraftwerk für Lütjenburg

Die Energieversorgung in Lütjenburg (Kreis Plön) soll zum Teil von Erdgas auf Gras und Grünschnitt umgestellt werden. Das teilte der Energieversorger Hansewerk mit. Im Februar kommenden Jahres soll ein neues Blockheizkraftwerk in Betrieb gehen, das zunächst Holzpellets und dann Pellets aus Gras und Grünabfällen verbrennt. 350 Wohneinheiten und eine Gemeinschaftsschule sollen dann mit klimaneutraler Wärme versorgt werden.

DRK Kiel: Mehr Cybermobbing wegen Corona-Pandemie

Cybermobbing und Cybergrooming haben während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Zu dem Ergebnis kommt der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes in Kiel. Cybergrooming heißt, dass Täter Minderjährige im Netz zum Beispiel zu sexuellen Handlungen überreden wollen. Der Grund für die Zunahme von Cybermobbing und Cybergrooming sei, dass sich ein Großteil der Kommunikation ins Internet verlagert. 91 Prozent aller 12- bis 13-Jährigen haben 2021 laut Statistischem Bundesamt ein eigenes Smartphone mit Zugriff auf das Internet besessen. Das DRK schult deshalb jetzt verstärkt seine Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr, damit sie Betroffenen Kinder und Jugendlichen helfen können.

