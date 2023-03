Stand: 31.03.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kieler Holstenstraße soll umgestaltet werden

Die Haupteinkaufsstraße in Kiel, die Holstenstraße, soll ein neues Gesicht bekommen. Dem stimmte der Bauausschuss am Donnerstag einstimmig zu. Mit der geplanten Umgestaltung soll die Straße attraktiver werden. Die Bauausschuss-Vorsitzende Sigrid Schröter (CDU) sagte zu möglichen Maßnahmen: "Zum Beispiel am Asmus-Bremer-Platz, da sollen die Brunnen wieder aktiviert werden. Es werden Bäume gepflanzt und überall gibt es dann Sitzmöbel, beziehungsweise auch Stehtische aus Holz." Auch unter den Geschäftsleuten in der Straße herrscht große Einigkeit, dass etwas getan werden muss, so Schröter. Anfang Mai soll die Vorlage in der Ratsversammlung beschlossen werden. Die Kosten für die Umgestaltung sind noch unklar. Baubeginn wäre frühestens im Januar 2024. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Wasserohrbruch in Hohn führt zu Schul- und Kindergartenausfall

In Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde fällt heute die Schule aus. Auch der Kindergarten bleibt geschlossen. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch, so der Wasserbeschaffungsverband Mitteleider. Bereits seit den frühen Morgenstunden ist die B202 in Hohn aufgrund des Wasserrohrbruchs gesperrt. Laut dem Wasserbeschaffungsverband wurde dabei viel Sand auf die Straße gespült. Bei etwa 15 Haushalten ist das Trinkwasser abgestellt. Davon sind auch die Schule und der Kindergarten betroffen. Die Reparatur der Wasserleitung läuft bereits, wird aber noch bis zum Mittag dauern. Die Ursache für den Rohrbruch ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn wegen möglicher Unterschlagung am Landgericht Kiel

Am Landgericht Kiel wird heute ein Prozess gegen einen Pfleger wegen möglicher Unterschlagung eröffnet. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte eine bettlägerige Frau über fünf Jahre gepflegt und sich auch um ihre Finanzen gekümmert. Unter anderem habe er eine Vertretungsvollmacht ausgenutzt, um rund 250.000 Euro auf sein Konto zu überweisen. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2023 | 08:30 Uhr