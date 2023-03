Stand: 20.03.2023 10:18 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Imland Kliniken: Weg frei für Verkauf an Schön Klinik Gruppe

Der Weg für die Übernahme der Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde durch die Schön Klinik ist offenbar frei. Nach NDR Informationen haben die Grünen beschlossen, in der Kreistagssitzung heute Abend einen Verkauf nicht mehr verhindern zu wollen. Damit wäre eine Mehrheit für einen Verbleib der Kliniken beim Kreis Rendsburg-Eckernförde aussichtslos, der Verkauf nur noch Formsache. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Zukunft der Geburtshilfe in Preetz bleibt unklar

Seit August vergangenen Jahres ist die Geburtshilfe in Preetz (Kreis Plön) außer Betrieb, die Klinikleitung nannte damals Personalengpässe als Grund. Nun wurde bekannt: Im knapp 30 Kilometer entfernten Ameos-Klinikum in Eutin (Kreis Ostholstein) soll die Geburtsstation erweitert werden. Nach Angaben des Geschäftsführers der kreiseigenen Klinik in Preetz, Alexander Gross, werde in Zusammenarbeit mit dem Träger trotzdem weiter an der Wiedereröffnung der Geburtshilfe in Preetz gearbeitet. Die Herausforderung bestehe weiterhin im fehlenden Personal, so fehlen beispielsweise Hebammen und Fachärzte. Nach Angaben der Klinik ist man mit einigen Hebammen im Gespräch, die bis Ende vergangenen Jahres in Henstedt-Ulzburg gearbeitet haben. Dort schloss die Paracelsus-Klinik ihre Geburtsstation. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

"Gorch Fock" startet zur ersten Auslandsfahrt nach Winterpause

Für die Besatzung der "Gorch Fock" hat heute die erste Auslandreise nach der Winterpause begonnen, es ist die 175. für das Segelschulschiff. Unter dem Kommando des neuen Kapitäns Graf von Kielmansegg setzte das Schiff die Segel Richtung Spanien. Anschließend geht es weiter nach Portugal. Gut 250 Offizieranwärterinnen und -anwärter, darunter Kadetten aus Kolumbien, Togo und Kamerun, sind mit an Bord. Das Segelschulschiff wird planmäßig erst am 7. Juli zurückkommen. Bei der Kieler Woche wird die "Gorch Fock" dieses Jahr fehlen. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Fördeschiffe fahren im Frühjahrsfahrplan

Seit heute gilt der Frühjahrsfahrplan für die Fördeschifffahrt. Nach Angaben der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) pendeln die Fähren nun wieder regelmäßig zwischen der Bahnhofsbrücke über die Anleger Seegarten, Reventlou, Bellevue und Friedrichsort auf die Ostseite der Kieler Förde nach Mönkeberg, Möltenort und Laboe. Ab dem 8. Mail beginnt dann der Sommerfahrplan, dann fahren die Fähren auch die Strandbäder an. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

