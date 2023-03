Stand: 15.03.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Mehrere Glätteunfälle

Schnee und Glätte haben am Morgen für mehrere Unfälle auf der A7 gesorgt. Laut Polizeileitstelle kam um kurz nach 3 Uhr in der Nacht ein Lkw ins Rutschen. Der Lastwagen war in Richtung Norden unterwegs und stand daraufhin zwischen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte quer auf der Fahrbahn. Zwei Spuren waren dadurch gesperrt. Erst gegen 6 Uhr war alles wieder frei. Auf der Gegenfahrbahn stießen laut Polizei an gleicher Stelle gegen kurz vor 6 Uhr dann zwei Auto zusammen. Eine Person kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Morgen ist außerdem ein Pkw in Reesdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in den Graben gerutscht, so die Polizei. Weil der Fahrer eingeklemmt war, musste die Feuerwehr anrücken. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Übernahme statt Fusion: Kiel will Imland Kliniken kaufen

Das Städtische Krankenhaus in Kiel hat ein Kaufangebot für die Imland Klinik abgegeben. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Neu ist, dass es jetzt um eine Übernahme durch Kiel geht und nicht mehr um eine gleichberechtigte Fusion der Imland Kliniken mit dem Städtischen Krankenhaus. Am Montag beschloss der Kreistag Rendsburg-Eckernförde, dass er erstmal kein Geld ausgeben will, um die Kliniken aus der Insolvenz zu holen. Damit ist eine Fusion vorerst vom Tisch. Neben Kiel wollen noch zwei private Investoren die Kliniken übernehmen. Wer am Ende den Zuschlag bekommt, ist noch offen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Sohn getötet: Prozess beginnt in Kiel

Am Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess gegen einen 40-Jährigen, der im September vergangenen Jahres auf einem Campingplatz in Bösdorf (Kreis Plön) seinen Sohn getötet haben soll. Der Mann soll dabei laut Staatsanwaltschaft die wahnhafte Überzeugung gehabt haben, dass ein Atomkrieg bevorsteht. Daraufhin soll er seinen 6-jährigen Sohn im Schlaf unter anderem mit fünf Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. Im heute startenden Prozess geht es laut Gerichtssprecher auch um die Frage, ob der Mann zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war und ob er eine Gefahr für die Öffentlichkeit ist. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks in Krankenhäusern in SH

Die Gewerkschaft ver.di ruft heute im Rahmen der Tarifrunde Bund und Kommunen Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen zum Warnstreik auf. Betroffen sind Krankenhäuser, Psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste. Auch das Städtische Krankenhaus in Kiel wird bestreikt. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Menschen, die im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen arbeiten, 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt das ab. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 06:00 Uhr

