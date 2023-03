Warnstreik im Städtisches Krankenkaus Kiel und bei Helios Stand: 15.03.2023 10:56 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat heute Beschäftigte im Gesundheitswesen zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst.

Unter anderem am Städtischen Krankenhaus in Kiel streiken die Mitarbeiter heute seit 5.30 Uhr. Bis 21.30 Uhr sollen sie nicht arbeiten. Auch am Helios Klinikum in Schleswig wird heute gestreikt. Notdienste wurden eingerichtet.

In Kiel läuft zur Stunde eine Demonstration. Sie gute Stimmung sei gut, sagte der Gewerkschaftssekretär des Verdi-Bezirks Kiel-Plön, Christian Godau.

Gewerkschaften fordern Lohnplus

Seit Dienstag sind bundesweit Beschäftigte in Krankenhäusern, psychiatrischen Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie von Rettungsdiensten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das Motto der Streiktage lautet "Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch". Die Beschäftigten wollen mit dem Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen ein deutliches Zeichen setzen. Die Gewerkschaften fordern ein Lohnplus von 10,5 Prozent - mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bisher haben die Arbeitgeber ein Plus von fünf Prozent in zwei Schritten angeboten, sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Die nächsten Gespräche sind für Ende März angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2023 | 06:00 Uhr