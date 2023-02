Stand: 17.02.2023 10:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Messerangriff von Brokstedt beschäftigt Kieler Ratsversammlung

Die Folgen des Messerangriffs in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) haben auch die Ratsversammlung in Kiel beschäftigt. Die CDU kritisierte in der Sitzung am Donnerstag die Zustände in der Zuwanderungsabteilung der Stadt. Die CDU forderte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf, Verantwortung zu übernehmen, darunter eine schnellstmögliche externe Prüfung und gegebenenfalls personelle Konsequenzen. Auch SPD und Grüne sprachen sich für eine externe Untersuchung aus. Kürzlich wurde bekannt, dass die Zuwanderungsabteilung über den mutmaßlichen Täter von Brokstedt mehr Informationen aus Hamburg erhalten hatte als angenommen. In einer internen Prüfung sind entsprechende E-Mails aus dem Jahr 2022 aufgetaucht. Für die Ausschreibung einer externen Untersuchung der Zuwanderungsabteilung soll die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung des Innen- und Umweltausschusses ein Konzept vorlegen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Autorkaft: Wasserstoffbusse fahren künftig durch Rendsburg-Eckernförde

Im kommenden Jahr sollen die ersten Wasserstoffbusse der Bussparte der Deutschen Bahn durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde fahren. Ein entsprechender Vertrag wurde unterzeichnet. So sollen bis zum Jahr 2026 insgesamt 60 Busse geliefert werden. Das Auftragsvolumen dafür liegt bei knapp 40 Millionen Euro. Die Busse haben knapp 30 Sitz- und etwa 50 Stehplätze. "Wasserstoffbusse haben den Vorteil, dass man sie schneller volltanken kann als reine Elektrobusse", sagte der Sprecher des Regionalverkehrs der Bahn, Philipp Neumann, "sie haben auch den weiteren Vorteil noch, dass sie mit ihrer hohen Reichweite auf dem Land besonders gut geeinigt sind, um die bisherigen Dieselfahrzeuge zu ersetzen." Die Deutsche Bahn plant, in den kommenden 15 Jahren alle Dieselbusse in Deutschland auszumustern. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Gespräche zur möglichen Imland-Übernahme

In das Insolvenzverfahren um die Imland Klinik im Kreis Rendsburg-Eckernförde kommt Bewegung: Am Donnerstag führte die Klinik mit drei Interessenten Gespräche, außerdem war Imland auch Thema im Sozialausschuss des Landtags. Ein Bewerber ist das Städtische Krankenhaus Kiel. Klinik-Chef Roland Ventzke sieht den Imland Standort in Rendsburg als gute Ergänzung zum Krankenhaus in Kiel. Für den Standort Eckernförde sehen die Kieler Pläne keine Notfallversorgung oder Geburtshilfe vor. Angedacht sind unter anderem nur noch Innere Medizin und Altersmedizin. In Kiel sollen keine Leistungen gestrichen werden, meinte Ventzke. Im Ausschuss lobten SPD und FDP die Vorschläge, CDU und Grüne hielten sich zunächst eher bedeckt. Anfang April soll klar sein, wie es mit der Übernahme der Imland Kliniken weitergeht. Die beiden anderen Interessenten sind bislang nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 07:00 Uhr

