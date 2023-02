Stand: 07.02.2023 09:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nach Erdbeben in der Türkei formiert sich Hilfe in der Region

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien am Montag organisieren sich erste Hilfen auch in Schleswig-Holstein. So organisiert zum Beispiel das Islamische Zentrum Rendsburg zusammen mit dem Logistikunternehmen ATS aus Neumünster einen Transport in das Erdbebengebiet. Eine Sprecherin sagte, dass noch diese Woche zwei mit Spenden beladene Lastwagen losfahren. Auch beim Kieler Sportverein Inter Türkspor herrscht Betroffenheit: Jedes zweite Mitglied hat Familie und Bekannte in der Region, sagt Kassenwart Kerem Bayrak: "Klar es gibt Betroffene. Zum Glück haben wir bisher von keinen Todesfällen gehört." Der Verein richtete jetzt zur Unterstützung der Opfer ein Spendenkonto ein. Bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien sind bisher über 4.200 Menschen ums Leben gekommen. Auch Kiels Partnerstadt Antakya ist schwer betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Bahnverkehr zwischen Kiel und Lübeck normalisiert sich

Nach wochenlangen Zugausfällen und Schienenersatzverkehren fahren seit Montag die Züge zwischen Kiel und Lübeck tagsüber wieder im Regelbetrieb. Der erste Tag ist laut Nahverkehrsbund Nah.SH gut angelaufen. Größere Störungen gab es nicht, es gab allerdings einige Verspätungen durch eine Weichenstörung und Gleisarbeiten, so eine Sprecherin. Sie sagte aber, dass die personellen Engpässe überwunden sind. Nur in den Abend- und Nachtstunden fallen noch Züge aus und werden durch Busse ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Meeresforscher aus Kiel erhält 2 Millionen Euro

Der Kieler Meeresforscher Marian Hu erhält für seine Forschung an kalkbildenden Organismen rund zwei Millionen Euro vom Europäischen Forschungsrat. Der Meeresbiologe erforscht in seinem Projekt kleine Meerestiere wie Seeigel und Korallen: Denn die können ihr eigenes CO2 in Kalk umwandeln und daraus ihre eigenen Schalen oder Skelette bauen. Den Großteil der 2 Mio hohen Fördersumme wird Marian Hu für die Gehälter seiner Mitarbeiter nutzen, damit die weiter forschen können. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

