Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Ölunfall am NOK wirft viele Fragen auf

Zwölf Tage lang musste der Nord-Ostsee-Kanal zum Jahreswechsel für Schiffe gesperrt werden – Grund war der größte Ölunfallin der jüngeren Geschichte des Landes. Jetzt werden Vorwürfe laut, dass das Ausmaß des Ölunfalls hätte verhindert werden können. Personen, die am Kanal arbeiten, berichten NDR Schleswig-Holstein, dass sie damals - fünf Tage vor dem Unfall - ungewöhnlich starke Gerüche und nicht endende Ölaustritte auf dem Kanal wahrgenommen hatten. Dies hätten sie Behörden und Vorgesetzten gemeldet. Wäre die Ursache frühzeitig gefunden worden, hätte das Entladen eines Rohöltankers gestoppt und der Austritt von 300.000 Litern Rohöl in den Kanal verhindert werden können, so der Vorwurf. Erste Ermittlungsergebnisse werden laut Staatsanwaltschaft frühestens im März erwartet.| NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Prinz-Heinrich-Brücke in der Nacht zum Sonntag gesperrt

Ein weiteres Mal muss die Prinz-Heinrich-Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Kiel am Wochenende für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr will die Leitbaken durch Leitschwellen ersetzen. Die Sperrung in Fahrtrichtung Süden beginnt am Sonnabend ab 20 Uhr und soll nach Angaben des Landesbetriebs bis in den frühen Sonntagmorgen dauern. Autofahrer, die aus der Richtung "Dänischer Wohld" kommen, müssen über die Landesstraße 44 in Richtung Gettorf und dann zur Bundesstraße 76 fahren, um den NOK zu überqueren. Auch der öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung betroffen. Die Buslinien 12, 13, 91 und 30S fahren ebenfalls die Umleitung und sind deshalb etwa 15 Minuten länger unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 16:30 Uhr

Ab Montag: Nahezu Normalität auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck soll es bald deutlich weniger Zugausfälle geben. Nach Angaben des Betreibers erixx Holstein sollen die Züge ab Montag (6.2.) wieder weitgehend nach Regelfahrplan verkehren. Zu Zugausfällen soll es künftig nur noch werktags in den Abend- und Nachtstunden kommen. Das teilte das Unternehmen mit. Für ausfallende Verbindungen werden laut erixx weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

