Stand: 31.01.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Gas-Haus-Anschluss-Kontrollen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde bekommen Tausende Hausbesitzer in diesem Jahr Besuch von Mitarbeitern der Schleswig-Holstein Netz AG. Im Fokus stehen die Gas-Anschlüsse in rund 4.600 Gebäuden, die überprüft werden müssen. Nach Unternehmensangaben muss diese kostenlose Sicherheitsüberprüfung alle zwölf Jahre stattfinden. Dabei wird überprüft, ob die Haus-Gas-Anschlüsse dicht sind. Nach Angaben eines Sprechers kündigen die SH-Netz-Techniker ihren Kontrollbesuch frühzeitig an. Im Haus begutachten sie dann die Gasanlage und den Zähler. Ist alles in Ordnung, dauert die Kontrolle etwa zehn bis 15 Minuten. Die kreisweiten Überprüfungen finden bis Ende des Jahres statt und haben bereits Anfang des Jahres begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Studierende entwickeln neues Konzept für Windenergie an Küsten

Studierende aus Kiel haben mit Kommilitonen in Flensburg die bislang leistungsstärkste Windkraftanlage für den Einsatz im Meer entwickelt. Allein der Rotordurchmesser ist riesig: 255 Meter. Am Dienstag präsentieren die Studierenden ein 3-D Modell der Anlage. Das Konzept sieht eine schwimmende 17-Megawatt-Windkraftanlage vor, dabei sei die Gründung im Boden verankert und nicht fixiert. So kann in Zukunft vielleicht an Orten Windenergie erzeugt werden, an denen es bisher noch nicht möglich war. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Prozess nach möglichen Rennen im Tunnel

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stehen am Dienstag zwei 24-Jahre alte Männer vor Gericht, weil sie laut Anklage mit fast 180 Kilometern pro Stunde durch den Rendsburger Kanaltunnel gerast sein sollen. Der Vorwurf: Ein verbotenes Rennen. Der Prozess startet um 14 Uhr. Vor knapp sechs Jahren wurden die Strafen für illegale Autorennen verschärft. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2023 | 08:30 Uhr