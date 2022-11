Stand: 07.11.2022 10:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wasserohrbruch in Kiel-Mettenhof

Seit dem Morgen sorgt ein Wasserrohrbruch im Kieler Stadtteil Mettenhof für eine Überschwemmung. Laut den Stadtwerken Kiel ist eine Hauptleitung in Höhe Stavangerstraße/ Skandinaviendamm gebrochen, die Reparaturarbeiten sind im Gange. 500 Haushalte sind derzeit ohne fließend-Wasser. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 10:00 Uhr

Imland-Kliniken bleiben nach Bürgerentscheid bestehen

Die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben am Sonntag bei einem Bürgerentscheid mit deutlicher Mehrheit dafür gestimmt, dass beide Standorte der Imland-Kliniken in bisheriger Form bestehen bleiben. Das Ergebnis fiel deutlich aus: 67,5 Prozent sprachen sich dafür aus, dass die Klinik auch in Eckernförde in ihrer bisherigen Form erhalten bleibt. Nach dieser Entscheidung muss der Kreis nun umsetzen wofür die Bürger gestimmt haben. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Kiel: Messerangriff in der Innenstadt

Nach einem Messerangriff in Kiel sucht die Polizei weiter nach den Tätern. In der Nacht zu Sonnabend hatten Unbekannte in der Innenstadt im Bereich der Straße Ziegelteich drei junge Männer durch Messerstiche teils schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um drei bis vier Angreifer, die nach dem Angriff flüchten konnten. Die Polizei prüft auch Homophobie als ein mögliches Tatmotiv. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Kieler Lichtermeer begeistert erneut

Am Sonntagabend hat das Kieler Lichtermeer tausende Besucher in die Kieler Innenstadt gelockt. Am Bootshafen und rund um die Holstenstraße fand das Event zum zweiten Mal statt. Laut Kiel Marketing war das Ziel der Aktion, energiesparend Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

