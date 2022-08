Stand: 18.08.2022 10:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Brand auf Ferien-und Reiterhof in Haßmoor

In Haßmoor (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brach am Mittwoch auf einem Ferien- und Reiterhof ein Feuer aus. Nach Angaben der Feuerwehr stand das Heulager in Flammen. 180 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Donnerstagmorgen an. Verletzte gab es keine, die Ursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Prozess gegen 26-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung beginnt

In einem zweiten Anlauf soll heute vor dem Landgericht Kiel der Prozess gegen einen 26-jährigen wegen fahrlässiger Tötung starten. Ihm wird vorgeworfen, im Januar vergangenen Jahres mit seinem Auto zu schnell unterwegs gewesen sein und bei einem Unfall an der Einfelder Schanze bei Neumünster unter anderem drei Passanten getötet haben. Der Prozessauftakt war eigentlich am Montag geplant, doch der Verteidiger erklärte vor Gericht, dass sich der 26-Jährige in der Imland-Klinik befinde und nicht am Prozess teilnehmen könne. Eine von der Schweigepflicht entbundene Ärztin erklärte später, der Angeklagte habe Kokain genommen. Da der Richter nicht ohne den Angeklagten verhandeln wollte, kommt es heute erneut zum Prozessauftakt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, als er in einer langgezogenen Rechtskurve zu schnell unterwegs war und von der Fahrbahn abkam und dabei drei Passanten tötete. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Blücherplatz gesperrt

Die Kieler Sommeroper "Carmen", die am Freitag Premiere feiert, wirft bereits heute ihre Schatten voraus. Da die Zuschauer nicht nur auf dem Kieler Rathausplatz, sondern an weiteren elf Orten die Liveübertragung sehen können, wird der Blücherplatz heute gesperrt. Laut Stadt beginnt die Sperrung nach dem Wochenmarkt um 13 Uhr. Dann werden eine Großleinwand, Tische und Stühle aufgebaut. Am Freitag gegen Mitternacht soll der Platz wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 385,0 (Stand 17.08.). Die Inzidenz in Kiel beträgt 277,4. In Neumünster liegt sie bei 329,6, der Kreis Plön kommt auf einen Wert von 286,8 und der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 448,5. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

