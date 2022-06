Stand: 29.06.2022 10:57 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Toter in Kiel-Gaarden: Polizei fahndet nach Fisnik Hoxha

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Kiel-Gaarden am Montagabend, fahndet die Polizei nach Fisnik Hoxha aus Kiel. Bisher befindet sich der Tatverdächtige weiterhin auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat daher nun eine Belohnung von 3.000 Euro für den entscheiden Tipp ausgelobt. In der Straße Gustav-Schatz-Hof soll Hoxha gegen 23.15 Uhr mehrfach auf offener Straße auf einen 31-Jährigen geschossen haben. Dieser starb trotz sofortiger Reanimationsversuche im Krankenhaus. Die Ermittler raten dringend davon ab, den Tatverdächtigen anzusprechen, da er bewaffnet sein könnte. Der Leichnam des Opfers soll noch heute obduziert werden. Wie die Polizeidirektion Kiel mitteilte, werden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Angaben gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Wiederwahl von Daniel Günther bestätigt

CDU-Landeschef Daniel Günther hat sich am Vormittag im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Er bekam insgesamt 47 der 69 möglichen Stimmen. Es wurden 66 Stimmen abgegeben, dabei stimmten 15 Abgeordnete gegen den bisherigen Ministerpräsidenten. Darüber hinaus gab es vier Enthaltungen. Gestern hatten CDU und Grüne in Kiel ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Die CDU stellt künftig sechs Ministerinnen und Minister, drei stellen die Grünen. Beide Fraktionen haben im Parlament zusammen 48 der 69 Mandate. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 11:00 Uhr

Wochenendhäuser auf Rader Insel müssen beseitigt werden

Schon seit Jahren wird über die sogenannten Schwarzbauten auf der Rader Insel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gestritten. Nun gibt es ein Urteil des Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), acht der neun gebauten Häuser müssen abgerissen werden. Der Kläger und Eigentümer des Grundstücks muss die Häuser abreißen, da sie ohne Baugenehmigung gebaut wurden. Das verbleibende Haus darf der Eigentümer bis zu seinem Tod selbst weiter bewohnen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Feuerwehr-Großeinsatz im neuen Edeka-Zentrallager Neumünster

Bei einem Großeinsatz der Feuerwehr am neuen Edeka-Zentrallager in Neumünster wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Gegen 19.30 Uhr am Dienstagabend haben mehrere Löschwassertanks vor der Lagerhalle angefangen zu brennen. Vermutlich hatte ein Wärmeaggregat die Kunststoff-Innenverkleidung der Tanks in Brand gesetzt. Für die Einsatzkräfte vor Ort war das Löschen laut Rettungsleitstelle schwierig, weil sie nur schwer an den Brandherd heran kamen. Erst mitten in der Nacht konnte die Feuerwehr wieder abziehen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.6.) hat die Stadt Kiel die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein, sie liegt bei 1.488,0. Danach folgt die die Kreis Rendsburg-Eckernförde mit einer Inzidenz von 1.47,0. Für den Kreis Plön wurde eine Inzidenz von 1.335,1 gemeldet, für die Stadt Neumünster 1.071,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 989,0. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

