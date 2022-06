Stand: 15.06.2022 10:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Zehn Jahre Computermuseum in Kiel-Dietrichsdorf

Das Computermuseum auf dem Gelände der Fachhochschule Kiel feiert von heute an sein 10-jähriges Bestehen. Das hat die Hochschulverwaltung mitgeteilt. Unter anderem besuchen zu dem Anlass zahlreiche Kieler Schulklassen das Museum, außerdem werden Vorträge und Workshops angeboten. Das Programm läuft noch bis Freitag. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Kieler Hörnbad schließt für mehrere Wochen

Das Hörnbad in Kiel schließt ab Freitag für die jährliche Grundreinigung. Darauf hat die Pressestelle der Stadt hingewiesen. Bereits seit gestern ist der Saunabereich geschlossen. Als Grund wurden krankheitsbedingte Personalengpässe genannt. Vom 10. Juli an sollen dann wieder alle Bereiche im Hörnbad für Besucherinnen und Besucher offenstehen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Polizeistaffel aus Berlin zur Kieler Woche

Die Fahrradstaffel der Kieler Polizei bekommt zur Kieler Woche Unterstützung aus Berlin: Neben den sechs Beamten aus Kiel werden 13 radfahrende Polizisten aus der Hauptstadt im Einsatz sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. In diesem Jahr soll die Kieler Woche erstmals wieder in gewohnter Größe stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

"Kearsage" und "Porta" sagen Besuch auf Kieler Woche ab

Zwei große Schiffe der amerikanischen Marine haben spontan ihren Besuch bei der Kieler Woche abgesagt: Der Landungsträger "USS Kearsage" und der Lenkwaffenzerstörer "USS Porta" werden nicht wie zunächst angekündigt dabei sein. Der Sprecher der Marine in Kiel, Fregattenkapitän Achim Winkler, sagte, einen Grund hätten die Amerikaner nicht genannt. "Fest steht aber: Es kommen zwei Schiffe der US-Marine." Bestätigt sind das Führungsschiff "USS Mount-Whitney" und die "USS Houngsten Hall". Beide werden auch bei "Open Ship" teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Koalitionsverhandlungen: CDU und Grüne beraten über Knackpunkte

CDU und Grüne in Schleswig-Holstein setzen heute in großer Runde ihre Verhandlungen über ein gemeinsames Regierungsbündnis fort. Dazu treffen sich am frühen Nachmittag in Kiel jeweils zwölf Politiker beider Parteien. Vor einer Woche hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, bei diesem Termin werde es auch um die Klärung inhaltlicher Konfliktpunkte gehen. Er zeigte sich für den weiteren Verlauf ebenso zuversichtlich wie die Verhandlungsführerinnen der Grünen, Monika Heinold und Aminata Touré. Der Zeitplan sieht vor, die Koalitionsverhandlungen am Mittwoch nächster Woche abzuschließen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 14.6.) liegt die Inzidenz in der Stadt Kiel bei 704,0. Die Stadt Neumünster meldet 743,4 und der Kreis Plön 782,4. Die landesweit höchste Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 902,6. Für Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz insgesamt bei 732,8. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

