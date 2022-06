Stand: 02.06.2022 12:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Einzelner Wolf in SH hat 16 Nutztiere gerissen

Auf einen einzelnen Wolf sind in Schleswig-Holstein 16 Risse von Nutztieren der vergangenen Monate zurückzuführen. Das Tier mit der Kennung "GW2441m" habe immer wieder einzelne Schafe erbeutet, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) mit. Der Wolf war in den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Schleswig-Flensburg aktiv. Nach Angaben des LLUR wurden in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Wolfssichtungen und Schafsrisse dokumentiert. Keines der Tiere sei aber so aktiv gewesen wie "GW2441m". 2021 wurde ein Dutzend Wölfe in Schleswig-Holstein nachgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2022 12:30 Uhr

Letzte Vorbereitungen für NordArt laufen

Am Sonnabend beginnt in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Kunstausstellung NordArt an der Carlshütte. Besonders spektakulär ist dieses Mal der Aufbau einer sechs Meter hohen Pinocchio-Statue aus Bronze. Sie stammt von einem chinesischen Künstler und wurde per Schiff nach Schleswig-Holstein gebracht. Um diese Riesenstatue werden 36 etwas kleinere Exemplare aufgebaut, auch diese Arbeiten dauern noch bis zur Eröffnung an. Außerdem werden zurzeit weitere Exponate ausgepackt und Bilder aufgehängt. Besucher können diese dann ab Sonnabend auf 22.000 Quadratmeter Innen- und 80.000 Quadratmeter Außenfläche begutachten. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2022 08:30 Uhr

Kindertagesstätten-Kongress in Neumünster

Wie kann die Inklusion an Kindergärten, Kindertagesstätten und Krippen noch besser gelingen? Darüber sprechen Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland heute auf einem Fachtreffen in Neumünster. In der Dr. Uwe Harder Stadthalle finden unter anderem Workshops und Vorträge zu dem Thema statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Sozialministerium des Landes. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Nach schwerem Unfall ist die A21 wieder frei

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die A21 zwischen Wankendorf und Nettelsee seit Mittwochabend wieder frei. Nach Angaben der Polizei war die Autobahn vorher fast neun Stunden lang wegen Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Am Vormittag waren dort auf spiegelglatter Fahrbahn sieben Autos zusammen gestoßen. Bei den Unfall starb ein Mann, mehrere Menschen wurden verletzt. Offenbar war ein Unwetter mit starkem Hagel Grund für den Unfall, ein Gutachter der Polizei ermittelt den genauen Hergang. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenz liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 1.6.) im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 487,7. Die Stadt Neumünster hat eine Inzidenz von 364,2 und Kiel von 396,2. Für den Kreis Plön wurde eine Inzidenz von 395,8 gemeldet.

