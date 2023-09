Stand: 15.09.2023 09:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

"Fridays for Future"-Demo in Kiel

Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für heute zu weltweiten Protesten aufgerufen. In Kiel ist ein Protestzug mit rund 2.000 Menschen angemeldet. Sie treffen sich um 14 Uhr am Exerzierplatz und wollen durch die Innenstadt ziehen. Bis 18 Uhr kann es laut Polizei zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

Touré fordert mehr Schutz von Frauen

Nach der Geiselnahme einer Rendsburgerin auf dem ehemaligen MFG5-Gelände in Kiel-Holtenau fordert Schleswig-Holsteins Frauenministerin Aminata Touré (Grüne) mehr Schutz von Frauen. Laut Staatsanwaltschaft Kiel hatte das Amtsgericht gegen den mutmaßlichen Täter bereits im Mai ein Kontaktverbot verhängt. Der 27-Jährige hätte sich der Rendsburgerin gar nicht mehr nähern dürfen. Solche Verbote würden sich laut Touré schlecht kontrollieren lassen, sie begrüße allerdings die Diskussion zum Instrument der Fußfessel. Auch "schärfere Maßnahmen und aber auch noch stärker in Prävention reinzugehen" müsste laut Touré noch mehr diskutiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

Brand in Lagerhalle in Kiel-Wellsee

Ein Brand in einer Lagerhalle beschäftigt seit der Nacht die Feuerwehr in Kiel-Wellsee. Laut Rettungsleitstelle war der Brand in der Segeberger Landstraße kurz nach drei Uhr ausgebrochen. Warum, ist unklar - verletzt wurde niemand. Die rund 60 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergreifen konnten. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

