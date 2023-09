Stand: 14.09.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Jugendliche bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Neumünster sind am Mittwochabend fünf Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 18-Jähriger mit seinem Wagen zwei parkenden Autos ausweichen. Das Fahrzeug stieß dabei aus ungeklärter Ursache gegen einen Baucontainer auf der anderen Straßenseite. Anschließend durchbrach das Auto eine Hecke und blieb vor einem Einfamilienhaus stehen. Die drei Autoinsassen auf der Rückbank wurden lebensgefährlich verletzt. Der 18-jährige Fahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Geiselnahme in Kiel: Verdächtiger hatte Kontaktverbot zum Opfer

Im Fall der Geiselnahme einer Frau aus Rendsburg (Kreis Rensburg-Eckernförde) hat das Amtsgericht Kiel am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft dem 27-Jährigen Freiheitsberaubung und andere Straftaten vor. Zwei Mal soll der Mann seit April bereits gewaltsam auf die Frau losgegangen sein. Einmal soll er sie mit einem Cricketschläger krankenhausreif geschlagen haben, außerdem soll er die Frau vergewaltigt haben. Laut Staatsanwaltschaft fehlten die Haftgründe, deshalb blieb der Mann frei. Es hatte demnach aber bereits ein Kontaktverbot gegeben. Der 27-Jährige schweigt zu den Vorwürfen. Das Opfer liegt schwer verletzt im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Kein Trinkwasser in Kiel-Schilksee

In der kommenden Nacht kappen die Stadtwerke Kiel die Trinkwasserversorgung in Kiel-Schilksee. Ab 23 Uhr werden etwa 1.100 Haushalt ohne Wasser sein. Der Grund: Eine 25 Zentimeter dicke Hauptleitung muss auf einer Strecke von 500 Metern saniert werden. Um drei Uhr am Morgen soll voraussichtlich alles wieder wie gewohnt laufen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Warntag 2023: Probealarm auch in SH

Zum bundesweiten Warntag werden heute auch in Schleswig-Holstein verschiedene Alarm-Systeme getestet. Um 11 Uhr wird ein Probealarm ausgelöst. Dann werden zum Beispiel über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder über Warn-Apps Gefahrenmeldungen verschickt. Außerdem laufen Warnungen in Radio, Fernsehen oder auf Anzeigetafeln. Auch Sirenen werden in Schleswig-Holstein zu hören sein - allerdings nicht überall, denn in vielen Orten gibt es keine mehr oder die Technik ist veraltet. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, der Warntag diene nicht nur dazu, die Technik zu überprüfen, sondern die Bevölkerung soll auch auf die verschiedenen Kanäle aufmerksam gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 07:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.09.2023 | 08:45 Uhr