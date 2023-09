23. SH Netz Cup in Rendsburg - erstmals mit Österreich Stand: 13.09.2023 16:53 Uhr Vom 15. bis 17. September versammeln sich wieder einige der besten Ruderinnen und Ruderer in Rendsburg, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Neben verschiedenen Ruderdisziplinen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Rahmenprogramm.

Ab Freitag wird der Kreishafen wieder Schauplatz des 23. SH Netz Cups in Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde). In verschiedenen Ruder-Disziplinen treten Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an. Die Top-Achter kämpfen unter anderem im Rudermarathon, bei Drachenbootrennen oder Ergo-Cups um den Sieg. Das "härteste Ruderrennen der Welt" bestreiten in diesem Jahr Teams aus Deutschland, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und - neu dabei - Österreich.

Weitere Informationen Deutschland-Achter will beim Kanal-Cup angreifen Vier Nationen treten bei dem 12,7 Kilometer langen Rennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal an, ein Ruder-Achter feiert dabei seine Premiere. mehr

Sport, Spiel und Spaß in Rendsburg

Nach einer feierlichen Eröffnung am Freitag um 17 Uhr geht's los. Ein sportliches Highlight ist der Triathlon am Sonnabend ab 11 Uhr. Dabei müssen Sportfans unter anderem durch den Nord-Ostsee-Kanal schwimmen. Und wer lieber an Land bleibt, wird musikalisch versorgt mit zum Beispiel Kamrad, Manfred Mann's Earth Band und dem Kieler DJ Beauty & the Beats. Moderatorinnen und Moderatoren des NDR Schleswig-Holstein führen dabei durch das Bühnenprogramm.

Doch gibt es beim SH Netz Cup nicht nur Top-Sport zu sehen, sondern auch vieles für die ganze Familie. Die sogenannte Erlebnismeile lockt mit zahlreichen Mitmachaktionen. Im Kinderspielland können sich die Kleinsten austoben. Ein besonderes Highlight ist die "Cap San Diego", das größte noch fahrtüchtige Museumsschiff. Das Schiff kommt nach Angaben der Veranstalter "mit einem umfangreichen Familienprogramm" im Gepäck, unter anderem einem Leichtmatrosen-Kurs für Kinder. Am Sonnabend erwartet die Besucher zudem eine neue Lichtshow mit Flyboards.

Die Ruderrennen und Sportwettkämpfe im Überblick

Freitag, 17.15 Uhr Stand-Up-Paddling-Wettkampf des TSV Borgstedt

Sonnabend, 11 Uhr SparkassenCanalTriathlon

Sonnabend, 12.50 Uhr 50er Drachenboot-Cup der freiwilligen Feuerwehren, Vereine und Verbände

Sonnabend, 14 Uhr Ergo-Atemschutz-Cup der freiwilligen Feuerwehren

Sonnabend, 15 Uhr Ergo-Cup "Schnelleste Klasse Deutschlands"

Sonnabend, 16 Uhr 50er Drachenboot-Cup Rennen um Platz 3 und 4

Sonnabend, 16.10 Uhr Ruder-Sprint-Cup, internationaler Achter

Sonnabend, 50er Drachenboot-Cup Rennen um Platz 1 und 2

Sonnabend, 16.55 Ergo-Cup der Steuerleute, internationaler Achter

Sonntag, 12 Uhr Städte-Achter-Cup mit Nachwuchsrudermannschaften aus SH

Sonntag, 13 Uhr FUN-Achter-Cup Ruderrennen mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Sport

Sonntag, 14 Uhr SH Netz Cup 2023 Rudermarathon

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen Shuttle-Service von NAH.SH von verschiedenen Stellen Rendsburgs zum Veranstaltungsgelände am Kreishafen. Das gesamte Programm finden Sie auf der Webseite des SH Netz Cups. Der NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner.

Weitere Informationen SH Netz Cup 2022: Deutsches Team geschwächt auf letztem Platz Am Sonntag stand das Langstreckenrennen der internationalen Achter an. Für die Deutschen reichte es nur für den letzten Platz. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 15.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rudern Kreis Rendsburg-Eckernförde