Kiel: Polizei befreit Rendsburgerin - eine Chronologie Stand: 14.09.2023 17:16 Uhr Am Dienstag (12.09.23) wird eine 29-jährige Rendsburgerin in Kiel auf dem Gelände der ehemaligen MFG-5-Kasernen von der Polizei befreit. Unter Tatverdacht: der 27 Jahre alte Danial A.

17. April 2023

Der jetzt festgenommene Danial A. soll die 29-Jährige mit einem Cricket-Schläger in Hamburg erheblich verletzt haben. Hintergründe zu einem Motiv sind zunächst nicht bekannt. In der Folge wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Zuerst läuft das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Hamburg, wird Ende Juli nach Kiel überstellt.

Mai 2023

Nicole S. zeigt den Tatverdächtigen wegen einer Vergewaltigung an. Laut Staatsanwaltschaft gesteht Danial A. die Tat im Laufe der Ermittlungen. Damit ergibt sich ein so genannter dringender Tatverdacht. Der zuständigen Staatsanwältin fehlt aber ein Haftgrund, um einen Antrag auf Untersuchungshaft zu stellen - etwa Wiederholungsgefahr. Die Beamtin kommt auch zu dem Schluss, er habe sich mit der Tat auseinandergesetzt und sei von Reue geprägt. Unklar ist noch, ob die zuständige Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt wusste, dass das Vergewaltigungsopfer eine Gewaltschutzverfügung - also Kontaktverbot - gegen den mutmaßlichen Täter beantragt hatte. Außerdem ist unklar, ob ihr bekannt war, dass er sein Opfer im April mit einem Cricket-Schläger attackiert hatte.

Juli 2023

Im Juli postet Nicole S. erstmals Fotos von verschiedenen Verletzungen, blauen Flecken, Prellungen auf Instagram. Schreibt dazu, dass sie am 17. April von einem ihr bekannten Mann und einem Begleiter entführt worden sein soll.

10. September 2023

Nicole S. wird als vermisst gemeldet. Auf ihrer Instagram-Seite ist laut Polizei vorübergehend ein Foto hochgeladen worden. Es zeigt die 29-Jährige vor einer Heizung hockend, mit den Händen auf dem Rücken und mit zugeklebtem Mund. Es startet eine aufwendige Suchaktion. Danial A. wird im Verlauf observiert.

12. September 2023

Polizisten können die Vermisste auf dem Gelände der ehemaligen MFG-5-Kasernen in Kiel-Holtenau lokalisieren. Nach stundenlanger Suche und weil das Opfer offenbar an ein Handy gelangen konnte und einen Notruf abgesetzt hat. Danial A. wird festgenommen.

13. September 2023

Einen Tag nach der Festnahme erlässt der zuständige Richter einen Haftbefehl für Danial A. - unter anderem wegen Geiselnahme.

Das Opfer befindet sich im Krankenhaus und wird zu den Geschehnissen befragt.

14. September 2023

Die Ermittlungen dauern an. Noch ist laut Polizei unklar, ob der Mann sein Opfer "körperlich traktierte." Außerdem soll geklärt werden, wie und wo er die Frau entführen konnte und ob Stalking eine Rolle gespielt hat. Dazu analysieren die Ermittler unter anderem die sozialen Netzwerke, um die Beziehung von Opfer und mutmaßlichem Täter zu klären. Auch Spuren aus dem Hangargebäude werden untersucht.

