Fridays for Future: Aktionen zum globalen Klimastreik auch in SH Stand: 14.09.2023 12:26 Uhr Am 15. September ruft die Klimabewegung zu Demonstrationen auf. Auch in Kiel, Lübeck, Flensburg, Pinneberg, Elmshorn, Eutin und Rendsburg wollen Menschen auf die Straße gehen. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Eine der größten Aktionen in Schleswig-Holstein findet am Freitag in Kiel statt. Um 14 Uhr treffen sich die Unterstützerinnen und Unterstützer der Klimabewegung auf dem Exerzierplatz, anschließend gibt es einen Protestzug Richtung Kleiner Kiel und dann über Jensendamm, Brunswiker Straße und Knooper Weg zurück zum Exerzierplatz. Die Polizei rechnet mit 2.000 Teilnehmenden. Während der Demonstration kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Der Exerzierplatz wird ab 10 Uhr zur Hälfte gesperrt, Autos müssen bis dahin weg sein.

Protestmärsche und Fahrraddemonstrationen

In Lübeck sind laut Stadt rund 1.000 Menschen angemeldet, dort beginnt die Demonstration um 14 Uhr auf dem Klingenberg. In Flensburg startet ein Demonstrationszug um 16 Uhr auf dem Südermarkt und zieht durch die Innenstadt über den Nordermarkt und den IC-Møller Platz zur Hafenspitze. Laut Stadt wollen sich 300 Menschen beteiligen.

150 Teilnehmende sind in Elmshorn (Kreis Pinneberg) angemeldet, los geht es um 15 Uhr am Alten Markt. In Eutin (Kreis Ostholstein) treffen sich die Protestierenden um 13.15 Uhr am Wasserturm vor der Voßschule. In Neumünster gibt es zunächst eine Fahrraddemonstration ab 12 Uhr vom Gänsemarkt, nach der Kundgebung vor dem Rathaus gegen 13.15 Uhr ziehen die Demonstrierenden zu Fuß durch die Stadt. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) treffen sich die Teilnehmenden um 11 Uhr auf dem Paradeplatz.

Fridays for Future für Nationalpark Ostsee

Alle Aktionen stehen unter dem Motto #EndFossilFuels, wie Fridays for Future Schleswig-Holstein mitteilt. Die Landesregierung Schleswig-Holstein sei noch weit entfernt von ihren Klimazielen. In diesem Zusammenhang setzt sich Fridays for Future in Schleswig-Holstein auch für den umstrittenen Nationalpark Ostsee ein. "Die Ostsee kann eine unserer wichtigsten Klima-Lebensversicherungen sein", sagte eine Sprecherin. "Aber nur, wenn wir ihre natürlichen Systeme schützen und bewahren." Der Nationalpark Ostsee ist dafür laut Fridays for Future ein überfälliger Schritt. "Es geht nicht nur um Umweltschutz im klassischen Sinn", erklärte ein weiterer Sprecher. "Es geht um das große Ganze, um ein Netzwerk aus Abhängigkeiten zwischen Tourismus, Fischerei und der Natur". Auch bei der Ostsee gehe es letztlich um den Erhalt von Lebensgrundlagen.

Aber auch mit der Bundespolitik ist die Klimabewegung unzufrieden. Ein Vertreter von Fridays for Future Lübeck sprach von "politischer Verantwortungslosigkeit". Die Klimapolitik der Bundesregierung sei unzureichend und sozial ungerecht. Die Bewegung fordert die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, den Kohleausstieg bis 2030 und eine 100-prozentige Versorgung durch erneuerbare Energie bis 2035, außerdem drängt sie zum Beispiel auf die Einführung des Klimageldes und Verbindlichkeit bei den Klimazielen.

