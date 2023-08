Stand: 31.08.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Norla in Rendsburg beginnt

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Norla begonnen. Bei der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse stehen dieses mal Landtechnik und die erneuerbaren Energien im Mittelpunkt. Mehr als 540 Aussteller präsentieren sich. Im Rahmen der Messe ist für Freitag auch der Landesbauerntag geplant. Bis Sonntag werden etwa 70.000 Besucher bei der Messe in Rendsburg erwartet. Eröffnet wird die Norla von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Zum Landesbauerntag am Freitag wird Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Über 36 Millionen Euro für Mobilität in der Schleiregion

Bund und Land fördern mit mehr als 36 Millionen Euro neues Nahverkehrs-Modellprojekt in der Schleiregion. In den Kreisen Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde sollen die Menschen bald rund um die Uhr schneller und nachhaltiger mit dem ÖPNV unterwegs sein können. Das sagen Projektverantwortliche der zuständigen Kreise und vom Nahverkehrsverbund NAH.SH. Dafür soll es weitere Buslinien, sowie Carsharing, Leihräder und Busse auf Abruf geben. Ostern kommenden Jahres soll das Modellprojekt starten und dann zwei Jahre laufen. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Kieler Studio für Kurzfilmprogramm ausgezeichnet

Das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel ist am Mittwoch ausgezeichnet worden. Es bekam beim Kinoprogrammpreis einen der Hauptpreise, dieser ist mit 10.000 Euro dotiert. In Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern überreichte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) dem Kieler Studio Kino den Preis für das beste Kurzfilmprogramm. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Silobrand in Neumünster

In Neumünster hat es am Mittwoch in einem Silo eines Futtermittelherstellers in der Oderstraße gebrannt. Das Feuer war laut Leitstelle in einer Trockenanlage ausgebrochen. Rund 40 Einsatzkräfte waren stundenlang im Einsatz um die Flammen zu löschen. Gegen Mitternacht war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

