Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Wehrtechnik aus SH: Günther setzt sich für Branche ein

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Vormittag in Kiel das neue Marine-Hauptquartier des Technologiekonzerns Rohde & Schwarz eröffnet. Dabei hob er die große Bedeutung der Wehrtechnik für den Industriestandort Schleswig-Holstein hervor. Außerdem forderte er erneut, dass die von der Bundesregierung ausgerufene "Zeitenwende" beschleunigt werden müsse. Günther hätte erwartet, dass die Marine stärker vom Sondervermögen der Bundesregierung profitiere und die heimische Industrie an den Aufträgen beteiligt werde. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 12:00 Uhr

Schulbeginn in SH - Polizei bittet Autofahrer um Rücksicht auf Erstklässler

Mehrere tausend Erstklässler werden heute in Schleswig-Holstein eingeschult. In der Region ist die Polizei daher besonders viel in der Nähe von Schulen unterwegs. Und auch die Gemeinden haben sich vorbereitet: Unter anderem in Neumünster hängen Schulanfänger-Plakate - sie sollen vor allem Autofahrer sensibilisieren, vorsichtig zu fahren. Die Landespolizei bittet um besondere Rücksicht auf die noch sehr kleinen Verkehrsteilnehmer. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, sollen laut Polizei nicht direkt bis vor die Schulen fahren - dort staut es sich, wodurch neue Gefahren für die ABC-Schützen entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

Sind verkaufsoffene Sonntage ein Auslaufmodell?

Sind verkaufsoffene Sonntage noch zeitgemäß? Darüber wird aktuell in Lübeck diskutiert. Anders als in anderen Städten gibt es in der Hansestadt inzwischen ohnehin nur noch zwei statt vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Viele Händler wollten auch bei diesen beiden Terminen gar nicht mehr mitmachen, so die Wirtschaftsvereinigung Lübeck Management. Häufig fehle das Personal, außerdem lohne sich die Zusatzöffnung für sie oft nicht, weil deutlich weniger Kunden kämen als an einem normalen Einkaufstag. Das Lübeck Management will deshalb keine verkaufsoffenen Sonntage mehr organisieren. In anderen kreisfreien Städten gibt es die Diskussion nicht. In Kiel würden die verkaufsoffenen Sonntage sehr gut angenommen, so das Stadtmarketing. Auch in Neumünster und Flensburg sind die Verantwortlichen grundsätzlich zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 06:00 Uhr

