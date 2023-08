Silo-Brand in Neumünster: Großeinsatz bei Futtermittelhersteller Stand: 30.08.2023 20:42 Uhr Es sind einsatzreiche Tage für die Feuerwehren in Schleswig-Holstein: Während in Wesselburen dutzende Helfer seit fast 40 Stunden bei einem Silo-Brand im Einsatz sind, brennt nun auch in Neumünster ein Silo. Dort lagert Hafer.

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Futtermittelhersteller in der Oderstraße im Industriegebiet Süd gerufen. Dort war ein Feuer in einer Trockenanlage ausgebrochen. Drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Neumünster und der freiwilligen Feuerwehren Neumünster und Wittdorf sind laut Leitstelle im Einsatz.

Löscharbeiten können bis in die Nacht andauern

Die Arbeiten gestalten sich schwierig, weil zum Löschen des dort gelagerten Hafers nötiges Stickstoff fehlt. Verletzt wurde nach Angaben der Leitstelle bisher niemand. Die Arbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Genauere Angaben, auch zur Ursache des Feuers, der Schadenshöhe und dem weiteren Vorgehen werden sich erst im Verlauf ergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2023 | 20:00 Uhr

