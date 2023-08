Norla 2023 in Rendsburg startet heute: Programm der Messe Stand: 31.08.2023 07:54 Uhr Die Norla richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an Verbraucher. Die Landwirtschaftsmesse startet heute und dauert bis zum 3.9.2023. Alles Wissenswerte zum Programm und Tickets hier im Überblick.

In Rendsburg startet heute wieder die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla. 543 Aussteller präsentieren bis Sonntag Landmaschinen, informieren über erneuerbare Energien, Ernährung und Tierzucht. Hauptattraktion für Verbraucher ist die Landestierschau. Für Kinder gibt es einen Miniaturbauernhof, Schüler können durch Virtual-Reality-Brillen landwirtschaftliche Berufe hautnah erleben. Die Veranstalter erwarten etwa 70.000 Besucher.

Auf der Norla sind das Landwirtschaftsministerium und die Landwirtschaftskammer mit verschiedenen Angeboten vertreten. Einzelne Höfe und Betriebe, aber auch Verbände wie die Landfrauen, die Landjugend, der Landesfeuerwehr- oder der Landesjagdverband stellen sich vor. Es gibt ein Bio-Areal, einen Bauernmarkt, Angebot für Schüler und Tipps für den heimischen Garten.

Das vollständige Programm gibt es hier.

Landtechnik

Auf der Norla sind wie immer viele Traktoren, Mähdrescher und Maishäcksler verschiedener Hersteller und PS-Stärken zu sehen. Vor allem das Fachpublikum interessiert sich für Bodenbearbeitungsgeräte, Ladewagen oder Anhänger. Es geht um landwirtschaftliche Trends und um die Rolle der Digitalisierung in der Landtechnik.

Energie

Windkraft, Photovoltaik, Biomasse: Im Zuge der Energiewende sind neue Lösungen sehr gefragt. Erneuerbare Energien sind laut den Organisatoren auch in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Messe. Viele Aussteller vor Ort erklären, wie regenerative Ideen in Zukunft genutzt werden können. Zu sehen gibt es unter anderem Agriphotovoltaik, also PV-Anlagen unter denen Tiere gehalten werden können. Außerdem sollen PV-Anlagen gezeigt werden, die auf vernässten Mooren stehen können. Der Bereich der Windenergie ist mit kleinen Anlagen für den Eigenstrombedarf bis hin zu Beteiligungen an Windparks vertreten. Wer möchte, informiert sich über Heizsysteme für das eigene Haus.

Die Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Tierzüchter richtet auf dem Messegelände die 33. Landestierschau aus. Verschiedene Züchterverbände stellen sich vor, präsentieren ihre Tiere und informieren über die Zucht. Zu sehen gibt es in der Tierschauhalle und auf dem Freigelände in diesem Jahr Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, Pferde und Ponys - und außerdem Bienen. Täglich finden im Vorführring Tierparaden und -schauen statt, bei denen verschiedene Tierarten und Rassen vorgestellt werden. Außerdem werden für Rinder, Schafe und Ziegen sowie Stuten die jeweils schönsten Tiere als Miss beziehungsweise Mr. Norla gekürt.

Holsteiner Stutenchampionat und Verbandsstutenschau

Am Freitag wird auf dem großen Vorführring das 18. Holsteiner Stutenchampionat ausgetragen, bei dem die in Schleswig-Holstein gezüchtete Sportpferderasse im Mittelpunkt steht. Drei- und vierjährige Holsteiner Stuten werden vorgestellt, geritten und von Expertinnen und Experten bewertet.

Um andere Pferderassen geht am Sonnabend beim offenen Stutenchampionat des Pferdestammbuchs. Laut Veranstalter werden zu dieser Stutenschau dazu rund 80 Ponys und Pferde erwartet. Sie werden im großen Vürfühhring gezeigt, an den anderen Tagen sind die verschiedenen Rassen auch auf der Aktionsfläche im Tierschauzelt zu sehen.

Sowohl auf dem Freigelände als auch in den Messehallen bietet die Norla auch Aktivitäten für Kinder. Die Angebote sind jeweils täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet:

Feuerwehr-Erlebnis-Parcours "Feuertaufe", Glücksrad und Bastelaktion auf der Ausstellungsfäche des Landesfeuerwehrverbands auf dem Freigelände

Miniaturbauernhof, und Forstmaschinensimulator der Landwirtschaftskammer auf dem Freigelände

Kinderecke mit Kinder-Tattoos, Malen und Basteln vom Verband der Landfrauen auf dem Freigelände

Kinderschminken und "Hau den Lukas" bei der Landjugend in den Messehallen

Spielecke mit Malwettbewerb "Insektenlobby" und Seifenblasenstation auf dem Bio-Areal

Die Hallen 1 bis 3 sind reserviert für das Fachgespräch mit Bauern sowie Gastronomieangebote. Verhungern wird auf der Norla niemand: Gerichte aus Schleswig-Holstein werden serviert. In der Gartenanlage im nördlichen Bereich des Messegeländes findet sich der Bauernmarkt. Direkt- und Regionalvermarkter bieten Spezialitäten an.

Die Landjugendgruppe Kiel stellt sich nicht nur auf dem Freigelände der Norla vor, sondern veranstaltet auch in diesem Jahr die sogenannte Norla-Fete. Los geht es am Sonnabend ab 21 Uhr in der Nordmarkthalle in Rendsburg, der Eintritt kostet mit der Landjugend-Card acht, für alle anderen zehn Euro.

Öffnungzeiten und Preise der Norla 2023 in Rendsburg

Das Messegelände Rendsburg hat vom 31. August bis 3. September täglich von 9-18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen zehn Euro Eintritt. Kinder, Schüler, Studierende, Auszubildende und Bundesfreiwilligendienstleistende zahlen fünf Euro. Rentner und Schwerbehinderte zahlen acht Euro. Ein Familienticket kostet 20 Euro. Wer nach 15 Uhr kommt, muss fünf Euro Eintritt zahlen. Angeleinte Hunde dürfen mit aus das Gelände.

Eintrittskarten sind sowohl online über das Ticketportal zu bestellen als auch vor Ort an den Tageskassen erhältlich.

Anfahrt und Parkplätze

Schon ab dem Autobahnkreuz Rendsburg ist die Messe ausgeschildert. Es gibt mehrere Parkplätze rund um das Messegelände, die gegen eine Gebühr von vier Euro genutzt werden können. Zwischen dem südlich der B202 gelegenen Parkplatz und dem Eingang Nord pendelt ein kostenfreier Busshuttle.

Einige Navigationsgeräte erkennen "Grüner Kamp, Rendsburg" nicht. Die Organisatoren raten deshalb, "Am Kamp, Rendsburg" einzugeben.

