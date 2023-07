Stand: 13.07.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schwerer Raub in Tüttendorf

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Tüttendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu einem schweren Raub. Nach Informationen eines Sprechers Polizeidirektion Neumünster wurde gegen 00:30 Uhr die Polizei von Angehörigen darüber informiert, dass eine 84-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann in dem gemeinsamen Haus in der Ortsmitte von Tüttendorf aufgefunden wurden. Nach erstem Ermittlungsstand ist es so, dass mindestens zwei Täter in das Haus eingedrungen sind und dort die Eheleute im Schlaf überrascht haben. Beide wurden gefesselt und der Ehemann wurde durch die Täter auch schwer verletzt. Er musste im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht werden. Bislang ist bekannt: Die Täter waren männlich und stark vermummt. Möglicherweise sind sie mit einem Auto in Richtung Gettorf geflohen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch oder davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster oder die Kriminalpolizei in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:30 Uhr

Siedlungsspuren der Völkerwanderungszeit entdeckt

In Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden bei Ausgrabungen Siedlungsspuren der Völkerwanderungszeit aus dem 4. und 5. Jahrhundert entdeckt. Erste Funde auf dem Gelände des Neubaugebiets gab es schon 2020 und 2021, nun ist klar: Das Areal ist größer als ursprünglich angenommen. Zuletzt wurden vier weitere Gebäude im Westen der Siedlung entdeckt. Außerdem wurde eine Grabstätte freigelegt, die bisher noch nicht datiert werden konnte. Die Archäologen fanden in Flintbek Keramik und Feuersteingeräte. Aber auch genaue Hausstrukturen haben sie entdeckt. Für die Wissenschaftler ein Glücksfall, denn über die Völkerwanderungszeit ist bisher wenig bekannt. Die Fundstücke werden nun dokumentiert und dann in einem Museum ausgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 08:30 Uhr

Gedenken an verstorbene Heide Simonis

Am Donnerstagvormittag um 10 Uhr will der Landtag der früheren Ministerpräsidentin Heide Simonis gedenken. NDR Schleswig-Holstein überträgt live auf ndr.de/sh. Am Mittwoch war die ehemalige Regierungschefin von Schleswig-Holstein im Alter von 80 Jahren in Kiel gestorben. Politiker und Parteien reagierten mit Trauer und großem Respekt auf die Todesnachricht. Für heute und morgen wurde zudem Halbmastbeflaggung der Dienstgebäude des Landes angeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 07:00 Uhr

Kraftwerk Kiel: Kesselhauskomplex erfolgreich gesprengt

Der Kesselhauskomplex auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks am KielerOstufer ist am Mittwochnachmittag erfolgreich gesprengt worden. Zunächst war die Sprengung für 12 Uhr geplant, wurde aber verschoben, damit eine Fähre nach Oslo den Sperrbereich passieren konnte. Am Dienstag war die Sprengung trotz zweier Versuche erfolglos geblieben. Nach Angaben des Sprengmeisters war nur der vordere Teil des Gebäudes wie geplant eingestürzt. Am Mittwoch gab es einen weiteren Versuch mit neuen Ladungen. Beim allerersten Sprengtermin in einem anderen Teil des Kraftwerks Anfang April hatte es ebenfalls eine Panne gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 16:30 Uhr

