Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

"Letzte Generation": Protestierende klebten sich auf Kieler Straßen

Anhänger der sogenannten Letzten Generation behinderten am Montagmorgen den Berufsverkehr in Kiel. Zwei Menschengruppen klebten sich laut Polizei an die B76-Anschlussstelle Kronshagener Weg (vom Olof-Palme-Damm/B76 aus Richtung Eckernförde kommend) sowie auf die B76-Zufahrt zum Westring (Höhe Holstein-Stadion). Für jeweils etwa 45 Minuten blockierten die Anhänger die Straßen. Die zwölf beteiligten Personen befinden sich nun in Polizeigewahrsam. Die Straßen wurden ab 8.40 Uhr von der Polizei wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 9:30 Uhr

Baustelle Olympiabrücke: NOK tagsüber für große Schiffe gesperrt

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) schränkt ab sofort den Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ein. Grund dafür sind Reparaturen an einer der Holtenauer Hochbrücken in Kiel - der Olympiabrücke. Nach Angaben der Behörde dürfen Schiffe ab einer Höhe von 37 Metern von Montag an den NOK tagsüber nicht mehr passieren. Die Regelung gilt voraussichtlich bis Ende August, immer montags bis freitags. Die Industrie- und Handelskammer befürchtet, dass die Sperrung nachhaltig Auswirkungen auf die maritime Wirtschaft haben könnte. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht Brandursache nach Feuer in Kiel

Nach einem Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Ellerbeker Weg in Kiel suchen Experten weiter nach der Ursache. Bei dem Brand war am späten Sonnabend ein Rollstuhlfahrer verletzt worden, der versucht hatte, die Flammen in der Wohnung selbst zu löschen. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich schnell unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

