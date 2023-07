Stand: 05.07.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Geisterbusse im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Seit dem 1. Januar 2021 bietet der Kreis Rendsburg-Eckernförde ein besseres Busnetz an: zusätzliche Linien, mehr Busse, dichtere Taktung. Trotzdem werden einige der Verbindungen kaum genutzt - rund um Bordesholm sind Busse zum Beispiel oft leer unterwegs. Die Fahrgastzahlen würden dauerhaft evaluiert, sagt Thomas Voerste aus der Verwaltung. Als gescheitert würde er das regionale Busnetz auf keinen Fall bezeichnen. Dennoch fallen ab August rund um Bordesholm nun 40 Fahrten weg. Zudem arbeitet die Verwaltung an Projekten zu On-Demand-Busverkehr, also ÖPNV auf Abruf. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Sturmtief "Poly": Anger-Bauten der Uni Kiel werden gesperrt

Am Nachmittag und Abend sorgt ein Tiefdruckgebiet voraussichtlich für Orkanböen in Schleswig Holstein. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb eine Warnung herausgegeben. Vorsichtshalber werden ab 14 Uhr die sogenannten Anger-Bauten der Universität in Kiel gesperrt. Die in die Jahre gekommenen Hochhäuser auf dem Campus sind windanfällig und dürfen bei Sturm nicht mehr betreten werden - angrenzende Gebäude ebenso nicht. Die Anger-Bauten aus den 1960er Jahren werden zurzeit nach und nach abgerissen und durch Neubauten ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Kiel: Schmetterlingsschau im Botanischen Garten

Im Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel beginnt heute die Schmetterlingsschau. Bis Ende August können Besucherinnen und Besucher rund 50 tropische Arten aus den bedrohten Regenwaldgebieten Südamerikas sehen. Mehrere Hundert Exemplare sind in der Freiflughalle zu beobachten. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

55-Jährige aus Kiel vermisst

Die Polizei in Kiel sucht weiterhin eine vermisste 55-jährige Frau. Die Beamtinnen und Beamten gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass sie orientierungslos ist und bitten um Mithilfe. Leila N. ist Montagabend im Bereich des Niemannswegs verschwunden. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, mit einem bunten Schleier bekleidet und trägt weiße Turnschuhe. Die Polizei geht nicht von einer Straftat aus. Wer Leila N. gesehen hat, informiert bitte die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2023 | 08:30 Uhr