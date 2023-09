Stand: 05.09.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Einwohnerversammlung in Joldelund: Solarkonzept wird vorgestellt

In Joldelund (Kreis Nordfriesland) wird am Dienstag bei einer gemeindeübergreifenden Einwohnerversammlung erstmals das Rahmenkonzept "Solar" vorgestellt . Die Bürgerinnen und Bürger sollen dabei einen Überblick zum Planungsstand für mögliche Photovoltaik-Anlagen bekommen. Joldelunds Bürgemermeister Melf Hansen sagte: "Es geht darum, dass die Gemeinden Goldebek, Goldelund, Högel und Joldelund ein gemeinsames Konzept haben ausarbeiten lassen. Denn anders als bei Windflächen gibt es für Photovoltaik-Flächen aktuell keine Regelung." Ein neutrales Planungsbüro soll nun geeignete Flächen herausfinden. Alle Interessierten sind am Dienstagabend im Joldelunder Dörpskrog willkommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 06:30 Uhr

Lkw verliert nach Zusammenstoß auf Rastplatz Diesel

Auf dem Rastplatz Jalmer Moor an der A7 (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend Kraftstoff ausgelaufen. Laut Feuerwehr waren zwei Lkw zusammengestoßen, dabei wurde der Tank eines Fahrzeugs beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten den Diesel binden. Ob trotzdem etwas in die Umwelt gelangt ist, ist unklar. Für andere Autos und Lkw war der Rastplatz Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 06:30 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Oster-Ohrstedt bei Husum

In Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) ist gegen Mitternacht ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Aktuell laufen laut Feuerwehr die Nachlöscharbeiten in der Bahnhofsstraße. Ein Bagger soll dabei helfen, Teile des ausgebrannten Gebäudes abzutragen, um an die Glutnester zu kommen. Die insgesamt 70 Einsatzkräfte konnte nur von außen löschen, weil sich die Flammen zu schnell ausgebreitet hatten. Verletzt wurde niemand, denn das Haus war laut Polizei wegen eines Umbaus unbewohnt. Wieso das Feuer in der Bahnhofsstraße ausbrach, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 05:30 Uhr

Flensburg: Exe für Herbstmarkt gesperrt

Am Freitag beginnt auf der Exe in Flensburg der Herbstmarkt. Wegen der Aufbauarbeiten der Fahrgeschäfte und Buden ist der Parkplatz von Montag an gesperrt. Der Parkplatz bleibt bis zum 26. September gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 16:30 Uhr

