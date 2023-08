Stand: 31.08.2023 08:59 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Über 36 Millionen Euro für Mobilität in der Schleiregion

Bund und Land fördern mit mehr als 36 Millionen Euro ein neues Nahverkehrs-Modellprojekt in der Schleiregion. In den Kreisen Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde sollen die Menschen bald rund um die Uhr schneller und nachhaltiger mit dem ÖPNV unterwegs sein können. Das sagen Projektverantwortliche der zuständigen Kreise und vom Nahverkehrsverbund NAH.SH. Dafür soll es weitere Buslinien, sowie Carsharing, Leihräder und Busse auf Abruf geben. Ostern kommenden Jahres soll das Modellprojekt starten und dann zwei Jahre laufen. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Internationale Polizisten in Flensburg zu Gast

Noch bis Dienstag sind in Flensburg Polizisten mit unterschiedlichen Uniformen unterwegs. Der Grund dafür ist die Aktion "Flensburg on Patrol". Bei dieser sind 14 Polizeibeamte aus Europa bei der Polizei in Flensburg zu Gast. Unter anderem sind Einsatzkräfte aus Belgien, Norwegen und dem Vereinten Königreich dabei. Cathal Dunne aus Irland von der irischen Polizei "Garda Ireland" sagte über die Aktion: "Das ist eine großartige Möglichkeit, um mit anderen Polizisten aus anderen Ländern zusammenzukommen, um Erfahrungen zu teilen und um Freundschaften auf der ganzen Welt zu schließen. Die "International Police Association" organisiert die Aktion. Die Vereinigung hat mehr als 350.000 Mitglieder und will den länderübergreifenden Austausch von Polizisten fördern. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Deich auf Föhr verstärkt

Der Landesbetrieb für Küstenschutz hat den Deich auf der nordfriesischen Insel Föhr zwischen Ackerum und Toftum nach eigenen Angaben für rund zehn Millionen Euro modernisiert. Die Arbeiten betrafen das Deckwerk, die wasserseitigen Schutzschichten des Deiches. Außerdem wurde ein asphaltierter, fünf Meter breiter Abfuhrweg für Treibgut angelegt. Dieser soll im Sturmflutfall auch vor Wellen schützen. Nach Angaben des Landesbetriebes konnten die 2021 begonnenen Bauarbeiten fünf Wochen früher als geplant abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

