Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Uni Kiel: Studierende fordern mehr Platz

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben sich am Dienstag Studierende zu einer Vollversammlung getroffen. Das Thema: "Studentischer Raum". Eine Umfrage habe ergeben, dass 92 Prozent der Studierenden gerne mehr Zeit auf dem Campus verbringen würden. Dafür fehlt aber laut Studierenden-Ausschuss der Raum. Die Forderungen: Mehr Möglichkeiten, sich rund um die Uhr mit Essen und Trinken zu versorgen, sowie mehr Orte für Beratungen und Austausch. Außerdem fehlen Räume, in denen sich Hochschulgruppen treffen können. Die CAU wurde für 17.000 Studierende gebaut, etwa 27.500 sind es inzwischen. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Nach räuberischer Erpressung in Nortorf: Zeugen gesucht

In der Ladenpassage in der Nortorfer Poststraße (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Montag gegen 18 Uhr ein Ladenbesitzer überfallen worden. Laut Polizei bedrohten ihn zwei Männer mit einem Schlagring und versuchten Geld zu erpressen. Der erste Täter sei etwa 16 Jahre alt und ungefähr 1,55 Meter groß gewesen. Er habe blonde kurze Haare und eine kräftige Figur. Bekleidet gewesen sei er mit einem beige-roten Pullover und einer hellen Hose. Der zweite Mann sei etwa 1,80 Meter groß und um die 18 Jahre alt. Er habe kurze schwarze Haare und sei mit einem schwarzen Cappy mit silbernen Streifen bekleidet gewesen. Die beiden flohen ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Kiel: Grüne Welle für Fahrräder dank Wärmebildkameras

In Kiel startet ein landesweit einmaliges Pilotprojekt. Wärmebildkameras an zwei der Kreuzungen in der Olshausenstraße erkennen laut Stadt, wenn sich ein Fahrradfahrer der Kreuzung nähert. Daraufhin bleibt die Ampel ein paar Sekunden länger grün. Die darauf folgende Ampel bleibt ebenfalls länger grün. Wer aus einer der beiden Querstraßen kommt, muss länger warten. Der Fahrradclub ADFC begrüßt das Pilotprojekt und wünscht sich mehr solcher Grünen Wellen. Auch der ADAC zeigt sich offen, solange es keine Staus für Autofahrer gebe. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:00 Uhr

B76 in Kiel: Schwertransport blockiert Olof-Palme-Damm

Auf der B76 in Kiel am Olof-Palme-Damm müssen sich Autofahrer am Mittwoch in Richtung Altenholz auf Verkehrsprobleme einstellen. Laut Polizei ist zwischen Kronshagener Weg und Eckernförder Straße ein Schwertransport liegen geblieben. Deshalb ist eine Spur gesperrt, die Sperrung wird voraussichtlich bis zum Abend dauern. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 07:00 Uhr

