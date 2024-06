Stand: 12.06.2024 09:32 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Amtsenthebung für den Amtsdirektor in Eggebek

In der Gemeinde Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde am Dienstagabend der derzeitige Amtsdirektor Lars Fischer vom Amtsausschuss wegen mangelnden Vertrauens seines Amtes enthoben. Dies teilte die Verwaltung mit. Hintergrund ist eine eigenmächtige Kreditvergabe an die örtlichen Amtswerke, die Fischer ebenfalls leitete. Dabei geht es um 8,6 Millionen Euro, über die Fischer die Kommunalpolitik zunächst nicht informiert haben soll. Die Staatsanwaltschaft Kiel für Wirtschaftsdelikte ermittelt. Die Stelle des Amtsdirektors wird noch heute neu ausgeschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Erste Akkuzüge zwischen Flensburg und Lindaunis

Zwischen Flensburg und der Schleibrücke in Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) setzt die Nordbahn seit Dienstag die ersten Akkuzüge in ihrem Netz ein. Sie werden im Bahnhof und demnächst auch über ein kurzes Stück Oberleitung bei Flensburg aufgeladen. Seit Ende 2023 werden die bisherigen Dieseltriebzüge in mehreren Schritten durch Akkuzüge ersetzt. Dies teilte die Nordbahn mit. Zum Jahresende soll dann auch die Weiterfahrt nach Kiel mit wiederaufladbaren Batterien erfolgen. Im Sommer und Herbst werden auch die Nordbahn-Bahnlinien von Kiel über Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Husum bis St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) etappenweise auf Akkuzüge umgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

A7-Sperrung an zwei Wochenenden

An den kommenden beiden Wochenenden ist die A7 ab Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) vollgesperrt. Zunächst ab Freitag um 20 Uhr bis montagfrüh um 5 Uhr bis zum Kreuz Rendsburg. Am darauffolgenden Wochenende ist die A7 dann bis Warder (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahn GmbH Asphaltierungsarbeiten der Fahrbahn. Eine Umleitung ist entsprechend über die B77 durch den Kanaltunnel eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Urteil im Heilpraktikerprozess erwartet

Im Prozess um einen vermeintlichen Heilpraktiker, der seine Frau getötet haben soll, wird am Mittwochnachmittag das Urteil vor dem Landgericht in Flensburg erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seiner Frau im Kreis Schleswig-Flensburg einen Medikamenten-Cocktail verabreicht und auf sie eingestochen zu haben. Außerdem soll er ohne Qualifikation als Heilpraktiker gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe - die Verteidigung hingegen plädiert auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:00 Uhr

