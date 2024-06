Stand: 12.06.2024 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Grüne Welle für Fahrräder dank Wärmebildkameras

In Kiel startet ein landesweit einmaliges Pilotprojekt. Mithilfe von Wärmebildkameras haben Radler in einer Straße in der Nähe der Universität länger grün. Wärmebildkameras an zwei der Kreuzungen in der Olshausenstraße erkennen laut der Stadt Kiel, wenn sich ein Fahrradfahrer der Kreuzung nähert. Daraufhin bleibt die Ampel ein paar Sekunden länger grün. Die Technik gibt ein Signal an die nächste Ampel, die ebenfalls länger grün bleibt. Auch Autofahrer und Busse, die auf der gleichen Strecke unterwegs sind, profitieren von der Grünen Welle. Wer aus einer der beiden Querstraßen kommt, muss länger warten. Der Fahrradclub ADFC begrüßt das Pilotprojekt und wünscht sich mehr solcher Grünen Wellen. Auch der ADAC zeigt sich offen, solange es keine Staus für Autofahrer gebe. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:00 Uhr

B76 in Kiel: Schwertransport blockiert Olof-Palme-Damm

Auf der B76 in Kiel am Olof-Palme-Damm müssen sich Autofahrer heute in Richtung Altenholz auf Verkehrsprobleme einstellen. Laut Polizei ist zwischen Kronshagener Weg und Eckernförder Straße ein Schwertransport liegen geblieben. Deshalb ist eine Spur gesperrt, die Sperrung wird voraussichtlich bis zum Abend andauern. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 07:00 Uhr

Fußball-EM: Erstmal wenig Angebote für Public Viewing

Viele Gastronomen wollen zur Fußball-Europameisterschaft offenbar erstmal kein Public Viewing anbieten. Die Kosten für große Bildschirme, LED-Screens oder Leinwände sind gestiegen, so Axel Strehl, Präsident des Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Schleswig-Holstein. Da überlege sich mittlerweile jeder Betrieb zweimal, ob sich der zusätzliche Aufwand lohnt. Auch die Preise für Sicherheitsdienste für größere Events sind demnach gestiegen. Das alles sei ein hohes wirtschaftliches Risiko, gerade zu Anfang der EM. In Schleswig-Holstein gibt es vereinzelt dennoch Public Viewings. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 07:00 Uhr

Gesundheitsministerkonferenz in Travemünde beginnt

In Travemünde treffen sich von heute an die Gesundheitsminister der Länder, um über die vielen Baustellen im Gesundheitswesen zu sprechen. Da geht es dann um die Versorgung mit Medikamenten, um die Probleme der Hausarztpraxen und auch um die Krankenhausreform, die seit Monaten für Streit zwischen Bund und Ländern sorgt. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin und Konferenzvorsitzende Kerstin von der Decken (CDU) rechnet nicht damit, dass Bund und Länder sich bei der Krankenhausreform einigen werden. Am Rande der Veranstaltung sind Proteste angekündigt: Unter anderem ruft die Ärztegenossenschaft Nord zu einer Sternfahrt nach Travemünde auf. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 06:00 Uhr

Schule in Geesthacht: Maßnahmen nach Messerattacke

Nach der Messerattacke vor einer Schule in Geesthacht hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) weitere Maßnahmen gegen Jugendgewalt angekündigt. So sollen im Kreis Herzogtum Lauenburg bei Bedarf spezielle pädagogische Maßnahmen eingerichtet werden. Das ist das Ergebnis aus einem Treffen mit dem Geesthachter Bürgermeister, sowie Vertretern der Schulaufsicht, der Schule, von Eltern und der Polizei. Mögliche Maßnahmen könnten zusätzliche Förderungen für sozial auffällige Kinder sein. Bürgermeister Olaf Schulze (SPD) verwies aber auch auf die schwierige Personalsituation an der von der Messerattacke betroffenen Berta-von-Suttner Schule. Unbesetzte Stellen hätten zuletzt nicht besetzt werden können. Bildungsministerin Prien sagte zu, aus dem Ministerium mit Nachdruck die Besetzung offener Stellen zu forcieren. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 06:00 Uhr

#NDRfragt: Abschneiden der Nationalmannschaft bei EM

Die deutsche Fußballnationalmannschaft schafft es bei der EM ins Halbfinale – das glaubt ein knappes Viertel einer nicht repräsentativen, aber aussagekräftigen #NDRfragt-Umfrage. Gut 4.000 Schleswig-Holsteiner haben sich daran beteiligt. Mit einem Sommermärchen wie 2006 zur WM rechnen viele zwar nicht, die Voraussetzungen dafür sehen die Schleswig-Holsteiner aber als gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 06:00 Uhr

Marode Schießanlagen der Landespolizei in Schleswig-Holstein

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert die Sicherheit auf den Schießanlagen der Landespolizei in Schleswig-Holstein. Bereits im vergangenen Jahr habe man darauf hingewiesen, dass viele der neun Schießstände in einem desolaten Zustand sind. Nun könne auf den Anlagen nicht mit dem neuen Sturmgewehr geübt werden, weil durch die überwiegend verhärteten Gummiböden in den Anlagen, die Geschosse abprallen und Polizisten verletzen können. Das Training mit der neuen Waffe ist deshalb laut Gewerkschaft in der vergangenen Woche landesweit verboten worden. Das Innenministerium kündigte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein an, dass man mit Hochdruck an Lösungen arbeite. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken, Schauer und weiterhin kühl

Im Laufe des Vormittags ziehen von West nach Ost Schauer und vereinzelte Gewitter. Gelegentlich zeigt sich die Sonne, meist bleibt es bewölkt. Die Temperaturen bleiben kühl und liegen zwischen 14 Grad in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 16 Grad an der Lübecker Bucht. Der Wind weht böig aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 06:00 Uhr

