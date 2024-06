Stand: 12.06.2024 10:02 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Gesundheitsminister treffen sich in Travemünde

Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder treffen sich heute und morgen in Lübeck-Travemünde, um über wichtige Themen im Gesundheitswesen zu diskutieren. Im Fokus stehen Themen wie die Versorgung mit Arzneimitteln, Probleme in Hausarztpraxen und die umstrittene Krankenhausreform. Besonders beim Entscheidungsspielraum der Länder bei der Klinikversorgung wird eine Einigung angestrebt. Wird diese bis zum Sommer nicht erzielt, könnte es das Scheitern der Reform bedeuten. Deshalb hofft die schleswig-holsteinische Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) auf Unterstützung durch Bundestagsabgeordnete. Eine Einigung mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erscheint ihr nach eigener Aussage fraglich. Proteste sind unter anderem von der Gewerkschaft ver.di und der Medizinischen Qualitätsgemeinschaft Westküste geplant. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Public Viewings zur Europameisterschaft

Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Zwar findet keines der Spiele in Schleswig-Holstein statt, Fan Schaals, Fahnen und Trikots können aber trotzdem wieder rausgeholt werden. Denn überall finden Public Viewings statt. So überträgt in Lübeck die Kulturwerft Gollan ab dem 23. Juni in einer Indoor- Fanzone die Spiele. In Scharbeutz (Kreis Ostholstein) im Kurpark öffnet ab dem 14. Juni täglich ab 13 Uhr ein Public Viewing Areal, das alle EM-Spiele überträgt und in Grömitz (Kreis Ostholstein) in der Strandhalle werden ebenfalls viele Spiele der Europameisterschaft übertragen. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 12:00 Uhr

Illegale Arbeit auf dem Bau in SH? Erste Zeugenbefragung

Nach den Durchsuchungen der Lübecker Staatsanwaltschaft und dem Hauptzollamt Itzehoe (Kreis Steinburg) sind nun erste Zeugen vernommen worden. Fahnder des Finanzamtes hatten am Dienstag rund 100 Firmensitze und Wohnungen durchsuchtsowie drei Haftbefehle vollstreckt. Sie richten sich gegen ein in Schleswig-Holstein ansässiges Bauunternehmen. Tatverdächtig ist eine fünfköpfige Bande, die Lohnsteuern und Beiträge zur Sozialversicherung in Höhe von mindestens 1,5 Millionen Euro hinterzogen haben soll. Außerdem sollen sie gewerbsmäßig ausländische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik eingeschleust haben. Im Einsatz waren mehr als 800 Zollbeamte aus dem gesamten Bundesgebiet. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2024 | 08:30 Uhr