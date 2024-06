Stand: 12.06.2024 09:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Operationen in Südholstein wegen Personalproblemen verschoben

Das UKSH in Kiel hat bekanntgegeben, dass im Moment einige Operationen wegen kranker OP-Teams verschoben werden. Auch einige Krankenhäuser in Südholstein melden Probleme, zum Beispiel die Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg). Nach Angaben der Kliniken gibt es einen hohen Krankenstand und zu wenig Fachkräfte, da komplexe Operationen viel Personal brauchen. Deshalb sei gerade ein OP-Saal komplett außer Betrieb und Operationen müssten teilweise abgesagt und langfristiger geplant werden. Bei den Segeberger Kliniken und am St. Adolf-Stift in Reinbek im Kreis Stormarn klappt nach eigenen Angaben alles so wie geplant. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

NDR macht mit bei "Journalismus macht Schule"

Der NDR schaut am Dienstag am Coppernicus-Gymnasium in Norderstedt (Kreis Segeberg) vorbei. Im Rahmen der Aktion "Journalismus macht Schule" finden dort drei Workshops statt. Dabei wird zum Beispiel explizit über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. Darüber hinaus soll das Thema Fake News diskutiert werden. Die Kinder sollen lernen, Quellen zu überprüfen und nicht einfach das zu glauben, was sie vielleicht manchmal in sozialen Medien lesen. Interessierte Schulen können Workshops über die Website journalismus-macht-schule.org anfragen. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Mindestlohn sorgt auch für höhere Freiland-Erdbeerpreise

500 Gramm Erdbeeren für etwa fünf Euro? Freiland-Erdbeeren zu dem Preis zu produzieren, wird immer schwieriger, meint Constantin Kaack, Leiter eines Erdbeerhofs in Fuhlendorf im Kreis Segeberg. Durch den Mindestlohn seien die Pflückkosten auf bis zu 2,50 Euro pro Schale gestiegen - und das auch nur, wenn alle Pflückerinnen und Pflücker mindestens zehn Kilogramm pro Stunde ernten, so Kaack. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

