Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

BMX-Park in Flensburg wird erweitert

In Flensburg beginnt am Freitag das Butcher Jam Festival mit vielen Athleten auf BMX-Rädern. Über das ganze Wochenende gibt es dazu ein Familienfest. Damit wird auch der neue Teil des Geländes eröffnet. Die Fläche wurde auf einen Hektar vergrößert und ist nun doppelt so groß wie zuvor: Zu dem BMX- und Skatepark sind nun ein Street-Basketballfeld, eine Calisthenics-Anlage und ein Pump-Track dazu gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Stadtwerke in Flensburg schalten Kohlekessel ab

Die Stadtwerke Flensburg schalten nach eigenen Angaben einen weiteren Kohlekessel ab. Von insgesamt fünf wurden zwei bereits im Jahr 2016 stillgelegt. Den jetzigen Kessel schalten die Stadtwerke laut eigenen Angaben bereits vier Wochen früher als bisher geplant ab. Zwei weitere Kessel bleiben zunächst im Betrieb - auch um die vor dem Kraftwerk gelagerte Kohle zu nutzen. Die Stadtwerke hatten diese nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein im vergangenen Winter unter anderem aus Kolumbien beschafft, um die Versorgung während der Energiekrise abzusichern. In Kürze soll nun das zweite Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk in Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

