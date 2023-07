Stand: 24.07.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Westerhever: Wattwanderin gerettet

Seenotretter haben am Sonnabend eine Wattwanderin in der Nähe des Leuchtturms Westerheversand (Kreis Nordfriesland) aus der Nordsee gerettet. Sie war laut der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittag durch die Flut vom Wasser eingeschlossen worden. Ein Hubschrauber brachte sie mit Hilfe einer Seilwinde in Sicherheit. Die Frau wurde danach vom Rettungsdienst an Land versorgt. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Brokstedt: Prozess geht weiter

Nach zahlreichen Zeugenbefragungen in den beiden vergangenen Wochen zeichnet sich vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) ein umfassendes Bild des Geschehens im Regionalzug in Brokstedt ab. Auch heute werden drei Fahrgäste, die den tödlichen Messerangriff im Januar miterlebten, vor Gericht als Zeugen gehört werden. Bisher schilderten alle Tatzeugen den Täter übereinstimmend als emotionslos. Dem 34-jährigen angeklagten Palästinenser Ibrahim A. wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. Er soll am 25. Januar im Regionalzug von Kiel nach Hamburg in der Nähe des Bahnhofs von Brokstedt eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Freund erstochen haben. Zwei weitere Frauen und zwei Männer erlitten schwere Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Zwischenbilanz des Heider Marktstrandes

Seit genau zwei Monaten läuft in Heide (Kreis Dithmarschen) der sogenannte Heider Marktstrand. Ein Beachclub auf der Ostseite des großen Marktplatzes. Das Areal auf dem Marktplatz ist zu diesem Zweck mit Sand bedeckt. Dort treffen sich Alle, die einen Strand in der Stadt genießen wollen. Man kann Volleyball spielen, Cocktails trinken und in der Sonne entspannen, wenn sie scheint. Noch bis Anfang September gibt es dieses Angebot des Heider Stadtmarketings. Thorben Ernst zieht eine erste Bilanz: "Die erste Hälfte haben wir hinter uns und der Heider Marktstrand ist gut besucht, obwohl das Wetter durchmischt ist. Die Hälfte des Sommers steht noch vor uns." | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

