Strohballen auf Bauernhof in Brand geraten

Einsatz für die Feuerwehr vergangene Nacht in Dellstedt im Kreis Dithmarschen. Auf einem Hof haben gut 100 Rundballen gebrannt. Ein Ersthelfer ist beim Einsatz leicht verletzt worden. Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis waren für Stunden im Einsatz. Gebäude waren nicht in Gefahr - die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Auf der Suche nach historischen Spuren: Amprion befliegt Trassenkorridor

Per Kleinflugzeug sucht Strom-Übertragungsnetzbetreiber Amprion momentan seinen neuen, möglichen Trassenverlauf nach archäologischen Funden ab. Alte Graben- oder Siedlungsstrukturen sollen so ohne Eingriff dokumentiert werden. Das Flugzeug wird bis zu sieben Tage im Projektgebiet unterwegs sein. Das neue Erdstromkabel soll durch Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen bis nach Nordrhein-Westfalen verlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Friedrichstadt: Tag des Angelns

"Petri Heil" heißt es am Sonntag in Friedrichstadt. Der Landessportfischerverband veranstaltet den Tag des Angelns. Rund um das Treene-Ufer sind viele Info-Stände aufgebaut. Uwe Pries vom Sportfischerverein Treene hat schon am Mittwoch mit seinem Team angefangen, aufzubauen. "Es wird mehrere Stationen geben an denen Angeltechniken vorgeführt werden, es kommen einige sehr bekannte Angler aus dem Bundesgebiet. Wir versuchen ein buntes Programm für die Bürger und Jugend anzubieten." | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

AWO Heide bekommt Innovationspreis

Die AWO Schleswig-Holstein hat auch in diesem Jahr ihren Innovationspreis an drei Ortsverbände verliehen. 24 Bewerbungen sind eingegangen und die AWO in Heide im Kreis Dithmarschen hat den zweiten Platz mit ihrem Traumakoffer belegt. Er soll dabei helfen auf traumatisierte Kinder einzugehen. Neben Theoriewissen sind auch praktische Skills in dem Koffer. Er kann von allen anderen AWO-Einrichtungen kopiert und genutzt werden. Die Einrichtung in Heide bekommt als Zweitplatzierte 2.000 Euro Preisgeld. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 8:30 Uhr

