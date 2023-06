Stand: 08.06.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Messerattacke in Brokstedt: Prozessbeginn geplant

Nach der Messerattacke in einem Zug in Brokstedt (Kreis Steinburg) steht der mutmaßliche Täter nun unter Anklage vor dem Landgericht Itzehoe. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Zweifacher Mord und versuchter Mord in vier Fällen. Der Prozessauftakt ist für den 7. Juli geplant. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Förderbescheid für Regionale Kooperation Westküste

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von mehr als 700.000 Euro an den nordfriesischen Landrat übergeben. Das Geld ist für die Regionale Kooperation Westküste bestimmt. In dem Projekt arbeiten die Kreise Dithmarschen, Steinburg, Nordfriesland und Pinneberg mit den Wirtschaftsfördergesellschaften seit 2012 zusammen. Die Kooperation will die Bereiche Verkehr, Erneuerbare Energie, Gewerbeflächen und Marketing ausbauen und die Westküste als Standort für Unternehmen attraktiver machen. Eigentlich wäre die Förderung demnächst ausgelaufen. Doch durch die geplante Ansiedlung des Batteriezellenherstellers Northvolt bei Heide in Dithmarschen setzt das Land die Unterstützung für weitere drei Jahre fort. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Start der Glückstädter Matjeswochen

In Glücksstadt beginnen am Donnerstag wieder die Matjeswochen. Traditionell beginnen diese mit einem Anbiss auf dem Marktplatz um 17 Uhr. Die Matjeswochen finden zum 56. Mal statt. Neben dem Matjes in vielen Varianten gibt es auch einen Flohmarkt, außerdem eine Möglichkeit, Schiffe und Veranstaltungen mit Live-Musik zu besichtigen. Die Stadt erwartet mehrere Zehntausend Besucher in den kommenden Tagen. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

