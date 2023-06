Matjeswochen in Glückstadt: Anbiss, Open-Ship-Meile und Mizza Stand: 08.06.2023 11:02 Uhr In Glückstadt dreht sich von heute Nachmittag bis zum Sonntag alles um einen bestimmten Fisch - nämlich den Matjes. Besucherinnen und Besucher erwarten 300 Verkaufsstände und neue Rezepte.

Bereits zum 56. Mal werden heute Nachmittag in Glückstadt die Matjeswochen eröffnet. Den Auftakt bildet der traditionelle Matjesanbiss. Um 17 Uhr wird dafür auf dem Marktplatz ein schweres Holzfass geöffnet, in dem sich die Spezialität befindet.

Zehntausende Gäste täglich erwartet

In den kommenden Tagen erwarten Besucherinnen und Besucher dann 300 Verkaufsstände, eine Open-Ship-Meile, einen Flohmarkt und Live-Musik. Damit sind die Matjeswochen in diesem Jahr nach Corona wieder zu alter Stärke zurückgekehrt, wie Ann-Kathrin Witzdamm von der Tourismusinformation berichtet. Die Stadt sei voller Vorfreude, erwartet werden mehrere Zehntausend Menschen täglich.

Neue Kreation: Matjes-Pizza

Denn während Matjes früher ein Arme-Leute-Essen war, ist er nun eine regionale Delikatesse und zieht auch überregional Besucherinnen und Besucher an. Teilweise planen die Gäste laut Witzdamm sogar ihren Urlaub so, dass sie die Glückstädter Matjeswochen erleben können. Dort gibt es den jungen Hering in allen Variationen. Um die Attraktivität zu steigern, denken sich die Gastronominnen und Gastronomen auch immer etwas Neues aus. Jedes Jahr gibt es mindestens eine neue Rezeptkreation rund um den Matjes. Diesmal wird es unter anderem zum ersten Mal die "Mizza" geben - eine Matjes-Pizza mit Creme Fraiche, Zwiebeln und Kräutern.

Parkplätze, Shuttle-Bus und Bahnverbindungen

"Die Leute rufen seit Wochen an, wie man hier am besten herkommt, wo man parken kann und wie die Bahnverbindungen sind", sagt Ann-Kathrin Witzdamm. Vor Ort gibt es laut Bürgermeister Rolf Apfeld (parteilos) genügend Parkplätze. Wer auf den äußeren Plätzen parkt, kann gegen eine Gebühr von fünf Euro auch einen Shuttle-Dienst nutzen. Aber auch der Bahnhof sei nur wenige Minuten vom Marktplatz entfernt, so Witzdamm.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg